Москалькова заявила о тенденции ухудшения положения СМИ в мире

"Сегодня можно констатировать общемировую тенденцию ухудшения положения СМИ... В системной перезагрузке нуждаются также международные принципы защиты журналистов... Считаю, что международным организациям следует уделить данной проблеме повышенное внимание", - сказала Москалькова.

Омбудсмен подчеркнула, что свобода выражения мнений, независимость и безопасность журналистов – это главные принципы, которые должны обеспечиваться и защищаться. Для этого международное сообщество должно осуществлять мониторинг правонарушений журналистов за последние несколько лет и разработать новые механизмы защиты СМИ с учетом анализа полученных данных.

"Этические стандарты, условно существующие на межгосударственном уровне под эгидой различных организаций, на сегодняшний день не имеют фактической силы, так как не предполагают ответственности за их нарушение... Сегодня мы ждем от международного сообщества более активных действий. Хотелось бы, чтобы они реагировали соответствующими решениями", - заключила Москалькова.