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2019-12-09T13:23+0300
https://ria.ru/20191209/1562056775.html
Бюджетники Ямала получат максимальные надбавки с первого дня работы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156205/57/1562055782_0:37:1500:881_1036x0_80_0_0_b0b38dc459d0849f9ab53aa464a76a39.jpg
РИА Новости

Бюджетники Ямала получат максимальные надбавки с первого дня работы

08:00 09.12.2019 (обновлено: 13:23 09.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевДети на занятиях в музыкальной школе
Дети на занятиях в музыкальной школе
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ будет платить максимальную надбавку 80% специалистам бюджетной сферы с первого дня работы. С 1 января 2020 года в регионе вводится новый принцип начисления "северных" коэффициентов.
Эта мера поможет сделать округ более привлекательным для самых востребованных работников – врачей, учителей и спортивных тренеров. Благодаря новой системе выплат они смогут получать достойную зарплату без длительного ожидания в несколько лет. Для многих это станет важным аргументов в пользу переезда на Север, уверены в правительстве региона.
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В ближайшие годы на Ямале будут построены десятки новых социальных объектов, среди которых 28 школ и 30 детских садов, и власти намерены начать решение кадровых проблем уже сейчас.
Отмечается, что при разработке изменений Ямал изучил опыт других регионов. Максимальный коэффициент с первого дня работы в бюджетной сфере уже ввели на Камчатке и в Республике Коми. Статистика показала, что после этих изменений кадровая ситуация улучшилась.
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Хорошие новостиХорошие новостиЯмало-Ненецкий автономный округ
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