Бюджетники Ямала получат максимальные надбавки с первого дня работы

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ будет платить максимальную надбавку 80% специалистам бюджетной сферы с первого дня работы. С 1 января 2020 года в регионе вводится новый принцип начисления "северных" коэффициентов.

Эта мера поможет сделать округ более привлекательным для самых востребованных работников – врачей, учителей и спортивных тренеров. Благодаря новой системе выплат они смогут получать достойную зарплату без длительного ожидания в несколько лет. Для многих это станет важным аргументов в пользу переезда на Север, уверены в правительстве региона.

В ближайшие годы на Ямале будут построены десятки новых социальных объектов, среди которых 28 школ и 30 детских садов, и власти намерены начать решение кадровых проблем уже сейчас.