Межгосударственные отношения России и Украины

4 декабря 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР объявил о признании Народной Украинской Республики. Посольство РСФСР появилось на Украине при гетмане Скоропадском в 1918 году. Дипломатические отношения между РСФСР и уже советской Украиной продолжались до образования в декабре 1922 года СССР.

После распада СССР 14 февраля 1992 года были установлены дипломатические отношения между Российской Федерацией и Украиной.

В первой половине 1990-х годов острый спор между Россией и Украиной вызвали вопросы, связанные с имуществом и инфраструктурой Черноморского флота. Москва не хотела терять пункты базирования в Крыму, которые оказались под юрисдикцией Киева.

Украина стремилась переподчинить всю инфраструктуру и собственность ЧФ и изначально вела себя агрессивно. 5 апреля 1992 года президент Украины Леонид Кравчук объявил Черноморский флот СССР собственностью Украины. 7 апреля президент РФ Борис Ельцин был вынужден пойти на аналогичный шаг.

В результате летних переговоров 1992 года Ельцин и Кравчук подписали соглашение о выводе Черноморского флота из состава стратегических сил СНГ. В сентябре 1993 года президенты достигли предварительного соглашения о разделе ЧФ поровну и совместном использовании инфраструктуры. Однако Кравчука на родине обвинили в госизмене, и под давлением оппозиции он отказался от паритетного принципа раздела.

В апреле 1994 года в Москве президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписали Соглашение о поэтапном урегулировании проблемы Черноморского флота, в соответствии с которым ВМС Украины и Черноморский флот РФ базируются раздельно.

9 июня 1995 года в Сочи президентами РФ и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой было подписано Соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины. 28 мая 1997 года в Киеве были подписаны межправительственные соглашения, которые закрепляли ранее достигнутые договоренности и детально прописывали статус и условия пребывания Черноморского флота России в Крыму.

31 мая 1997 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания существующих границ и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

28 января 2003 года был подписан Договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе. 24 декабря 2003 года был подписан Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Сложными были отношения двух государств в связи с определением принадлежности косы Тузла.

Со второй половины 1990-х годов, особенно после начала расширения НАТО на Восток и подписания 5 июля 1997 года Хартии Украина – НАТО, во внешней политике Украины стала все более отчетливо проявляться тенденция в пользу евроатлантической интеграции, что входило в противоречие с ранее заявленным стремлением к обретению статуса нейтрального и внеблокового государства.

Новый импульс евроатлантической интеграции Украины придало избрание на пост президента в январе 2005 года Виктора Ющенко. Все это сопровождалось целенаправленными действиями украинского руководства по обострению российско-украинских отношений – инициированием "газовых войн", усложнением условий базирования Черноморского флота в Севастополе и др.

Избрание в 2010 году президентом Украины Виктора Януковича ознаменовалось заметным улучшением российско-украинских отношений. Это воплотилось в Харьковских соглашениях о продлении базирования Черноморского флота в Севастополе на 25 лет, росте товарооборота до 42 миллиардов долларов, оживлении сотрудничества в различных областях.

Интенсивный характер получили контакты на высшем государственном уровне: в 2010 году президенты государств Дмитрий Медведев и Виктор Янукович встречались 10 раз, в 2011 году – шесть раз. Состоялся официальный визит президента России Дмитрия Медведева на Украину (май 2010 года).

Президент России Владимир Путин и встречался с Виктором Януковичем в 2012 году – шесть раз, в 2013 году – восемь раз.

Договорно-правовая база насчитывала более 250 двусторонних межгосударственных и межправительственных соглашений практически по всем направлениям сотрудничества. На высоком уровне было налажено взаимодействие между приграничными регионами. Активно развивались торгово-экономические связи. Были разработаны и успешно реализовывались многочисленные совместные проекты в различных отраслях экономики, в области образования, культуры, науки, высоких технологий, в сфере военного и военно-технического сотрудничества и т.д.

После так называемого евромайдана и последовавшего за ним вооруженного государственного переворота в Киеве весной 2014 года отношения двух стран обострились

Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко впервые встретились 6 июня 2014 года в рамках мероприятий по случаю празднования 70-летия высадки союзных войск в Нормандии (Франция). Инициаторами этой встречи выступили президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель.

Беседа длилась 15 минут и носила закрытый характер. Тогда главы государств высказались за скорейшее прекращение кровопролития на юго-востоке Украины. После встречи во Франции сформировался формат "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина) для поддержки мирного процесса на Украине.

26 августа 2014 года в Минске (Белоруссия) после переговоров в формате Таможенный союз-Украина-ЕС президенты РФ и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели первую двустороннюю встречу.

Контакты по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины проводились также по линии глав МИД "нормандской четверки", внешнеполитических помощников лидеров и на других уровнях.

Благодаря энергичным конструктивным усилиям России совместно с международными партнерами была остановлена эскалация конфликта на юго-востоке Украины и заложена основа его разрешения. При непосредственном участии президента Владимира Путина на переговорах лидеров "нормандской четверки" выработан Комплекс мер по выполнению Минских соглашений (февраль 2015 года), определяющий шаги, которые должны предпринять стороны в интересах нормализации ситуации на Донбассе. Договоренности были одобрены резолюцией СБ ООН 2202 от 17 февраля 2015 года в качестве безальтернативной программы урегулирования внутриукраинского кризиса. Несмотря на попытки Киева уйти от выполнения взятых на себя обязательств, удалось избежать дальнейшего разрастания конфликта и добиться в целом соблюдения режима прекращения огня.

В 2014 году после перехода Крыма в состав РФ Украина отозвала для проведения консультаций своего посла Владимира Ельченко, который после этого так и не вернулся в Россию, Москва сделала аналогичный шаг, но спустя три месяца Зурабов приехал в Киев. В августе 2016 году посол России был отозван из Киева.

В настоящее время дипломатические отношения между Россией и Украиной практически заморожены . В украинском законодательстве за Россией закреплен статус агрессора

Руководство Украины культивирует в общественном сознании враждебный образ России, разрушает столетиями формировавшуюся общность двух народов. В этих целях используются как провокации военного характера (в августе и ноябре 2016 года в Крыму были обезврежены украинские диверсионные группы, в задачу которых входило совершение террористических актов на территории полуострова), так и организация международной кампании антироссийского характера.

Россия и Украина ведут дискуссии на площадке Организации Объединенных Наций. В рамках ОБСЕ стороны взаимодействуют по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. В 2019 году Россия вернулась в ПАСЕ в качестве полноправного члена, что вызвало негативную реакцию Украины. Украинские делегаты неоднократно вели себя агрессивно по отношению к представителям России на международных площадках.

Официальный Киев, отказавшись от поиска конструктивных решений накопившихся проблем, прекратил действие ряда двусторонних соглашений, включая Договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года ( прекратил свое действие 1 апреля 2019 года), а также устроил акт провокации в Керченском проливе: в конце ноября 2018 года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Всем им предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники РФ выполняли долг по защите рубежей страны.

После конфликта в Керченском проливе российская сторона отказалась от контактов с украинскими властями.

Президент Украины Петр Порошенко неоднократно заявлял , что Владимир Путин отказывается отвечать на его телефонные звонки, эта информация нашла полное подтверждение и в словах российского лидера.

11 июля 2019 года состоялся первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины, переговоры в "нормандском формате", а также совместная работа по возвращению удерживаемых лиц. Очередной телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 7 августа

7 сентября Россия и Украина обменялись осужденными и задержанными гражданами по схеме "35 на 35". Среди отпущенных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных; с украинской – руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

В этот же день Владимир Путин и Владимир Зеленский в телефонном разговоре дали позитивную оценку освобождению и передаче удерживавшихся на Украине и в России лиц.

18 ноября Москва передала украинской стороне корабли, задержанные за нарушение госграницы в 2018 году. Передача состоялась в нейтральных водах.

25 ноября состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Киева привела к параличу связей во многих отраслях экономики , в том числе в авиастроении, машиностроении, моторостроении, что имело неблагоприятные последствия, прежде всего, для самой украинской стороны. С 1 января 2016 года Россия отменила для Украины режим беспошлинной торговли, что было вызвано соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Россия и Украина обменялись серией экономических и персональных санкций и ограничений. В марте 2018 года кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

C 1 марта 2015 года Киев ввел запрет на въезд россиян на территорию Украины по паспортам гражданина РФ и свидетельствам о рождении (для детей до 14 лет).

В 2018 году товарооборот двух стран составил 14,984 миллиарда долларов (в 2017 году – 12,855 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 9,522 миллиарда долларов и импорт – 5,461 миллиарда долларов.

В январе-сентябре 2019 года взаимная торговля двух стран составила 9,048 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 5,402 миллиарда долларов и импорт – 3,646 миллиарда долларов.

Российский экспорт представлен минеральными продуктами, продукцией химической промышленности, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, металлами и изделиями из них и др. В структуре импорта России – металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, машины, оборудование и транспортные средства, минеральные продукты и др.

С ноября 2015 года Украина прекратила закупку российского газа и с тех пор закачивает в хранилища топливо, закупленное по реверсу в Европе – в Словакии, Польше и Венгрии.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии.

Киевские власти проводят линию по ограничению присутствия России в культурном и информационном пространстве Украины.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны.

По данным украинского ведомства на 18 октября 2019 года, в список лиц, которые якобы "создают угрозу нацбезопасности", включены 150 человек.

На Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. 16 июля 2019 года вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни – он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура – так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей.