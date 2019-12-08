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В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

09:45 08.12.2019
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© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Украины
Военнослужащий армии Украины
© Sputnik / Денис Асланов
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Военнослужащий армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщили о 10 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 30 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов - 95 единиц", - добавил представитель ведомства.
Жители ДНР
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