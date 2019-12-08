Володин отметил важность договора о Союзном государстве

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с 20-летием подписания договора о создании Союзного государства отметил, что этот документ стал началом нового этапа в отношениях между Россией и Белоруссией, сообщает сайт нижней палаты парламента.
"Наши страны последовательно реализуют базовые принципы союзного строительства, а парламенты наших стран совместно реализуют законодательное сопровождение российско-белорусской интеграции, основанной на базовых принципах союзного договора", - цитирует Володина сайт Госдумы.
Председатель подчеркнул, что депутаты парламентского собрания союза Беларуси и России также продолжат работу по повышению международного авторитета Союзного государства.