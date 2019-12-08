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Союзное государство
2019-12-08T09:11+0300
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Володин отметил важность договора о Союзном государстве
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РИА Новости

Володин отметил важность договора о Союзном государстве

09:06 08.12.2019 (обновлено: 09:11 08.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Госдумы Вячеслав Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с 20-летием подписания договора о создании Союзного государства отметил, что этот документ стал началом нового этапа в отношениях между Россией и Белоруссией, сообщает сайт нижней палаты парламента.
"Наши страны последовательно реализуют базовые принципы союзного строительства, а парламенты наших стран совместно реализуют законодательное сопровождение российско-белорусской интеграции, основанной на базовых принципах союзного договора", - цитирует Володина сайт Госдумы.
Председатель подчеркнул, что депутаты парламентского собрания союза Беларуси и России также продолжат работу по повышению международного авторитета Союзного государства.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
01:32Союзное государство
Союзное государство России и Белоруссии
22100026
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Союзное государствоСоюзное государствоГосдума РФВячеслав ВолодинБелоруссияРоссияПолитика
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