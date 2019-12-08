МЧС: Госпожнадзор в этом году проверял ТЦ в ЕАО, где произошел пожар

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Государственный пожарный надзор в этом году проверял торговый центр "Гигант" в Биробиджане, где в субботу произошло возгорание и сильное задымление, сообщается на сайте ГУМЧС РФ по Еврейской автономной области.
Ранее сообщалось, что в субботу вечером произошел пожар на площади 150 квадратных метров в торговом центре "Гигант" - одном из крупнейших в Биробиджане, здание было полностью задымлено. По информации МЧС, в 07.55 по местному времени (0.55 мск) пожар ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.
"В текущем году сотрудниками государственного пожарного надзора в отношении данного торгово-развлекательного центра была проведена проверка", - говорится в сообщении ГУМЧС.
Информации о результатах проверки ведомство не приводит.
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