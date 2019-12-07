В Казани потушили пожар в пятиэтажке

По данным ведомства, в 20.01 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном пятиэтажном жилом доме коридорного типа по адресу Актайская улица 7а. Из дома 47 человек эвакуировались самостоятельно, ещё 23 жильца (в том числе семеро детей) были спасены. Погибли два человека, пострадали трое.