В Казани потушили пожар в пятиэтажке

КАЗАНЬ, 7 дек - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Казани потушен, сообщили в управлении МЧС по Татарстану.
По данным ведомства, в 20.01 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном пятиэтажном жилом доме коридорного типа по адресу Актайская улица 7а. Из дома 47 человек эвакуировались самостоятельно, ещё 23 жильца (в том числе семеро детей) были спасены. Погибли два человека, пострадали трое.
"В 20.35 пожар был локализован, в 20.45 ликвидировано открытое горение", - сообщили в МЧС.
К ликвидации пожара привлекались 59 человек и 20 единиц техники.