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В МЧС раскрыли детали пожара в ТЦ в Биробиджане
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РИА Новости

В МЧС раскрыли детали пожара в ТЦ в Биробиджане

21:12 07.12.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Еврейской автономной областиВозгорание в торговом центре в городе Биробиджан. 7 декабря 2019
Возгорание в торговом центре в городе Биробиджан. 7 декабря 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Еврейской автономной области
Возгорание в торговом центре в городе Биробиджан. 7 декабря 2019
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Площадь пожара в торгово-развлекательном центре "Гигант" в Биробиджане составляет около 150 квадратных метров, здание полностью задымлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что пожар начался в торговом центре "Гигант", одном из крупнейших в Биробиджане.
"Очаг возгорания находится на первом этаже, огнем охвачены 150 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, здание полностью задымлено.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Борьбу с огнем ведут 52 человека и 14 единиц техники.
© Фото : ГУ МЧС России по Еврейской автономной областиВозгорание в торговом центре в городе Биробиджан. 7 декабря 2019
Возгорание в торговом центре в городе Биробиджан. 7 декабря 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Еврейской автономной области
Возгорание в торговом центре в городе Биробиджан. 7 декабря 2019
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МЧС РФБиробиджанПроисшествия
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