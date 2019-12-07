Появилось видео пуска "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты

"Это заразно". Политолог о желании украинского депутата запугать Россию Украинский депутат призвал запугать Россию при помощи ракет с "камушками". Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак, подобные призывы могут звучать только от неадекватных людей.