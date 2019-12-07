Появилось видео пуска "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Украинское издание "Милитаристский портал" опубликовало видео испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
На видео запечатлен запуск ракеты и полет в сопровождении Су-27 украинских ВВС на малой высоте над морем.
6 сентября, 09:31Сказано в эфире"Это заразно". Политолог о желании украинского депутата запугать РоссиюУкраинский депутат призвал запугать Россию при помощи ракет с "камушками". Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак, подобные призывы могут звучать только от неадекватных людей.
Сообщается, что испытания проходили в ноябре. По словам главы конструкторского бюро "Луч" в составе концерна "Укроборонпром" Олега Коростелева, ракета впервые пролетела более 250 километров по заданному маршруту.
Ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Об испытаниях "Нептуна" украинские власти заявляли еще в апреле.
В России отмечали, что в основе разработки этого комплекса лежит старая советская ракета Х-35.
В июле экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что эти ракеты якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост. В ответ депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что при подобном сценарии Украина перестанет существовать как государство.