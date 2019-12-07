Лукашенко попросил у России равные цены на газ и нефть

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости установления равных условий для всех субъектов хозяйств в рамках интеграции Москвы и Минска. Об этом глава государства заявил в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

По словам Лукашенко, делегация из Белоруссии приехала на переговоры для того, чтобы проанализировать ход процесса по дальнейшей интеграции.

Президент Белоруссии отметил, что Минск не просит ничего кроме равных условий.

"Равные условия – больше ничего не надо", - отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что Минск не просит дешевую нефть или газ. По его словам, Минск готов закупать голубое топливо даже по 200 долларов и нефть не по 63 доллара за баррель при установлении равных условий.

"Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену", - отметил он.

Президент также отметил, что стороны совершили большую работу за последние двадцать лет, однако еще многое предстоит сделать в будущем.

"Проделали большую работу"

Путин поддержал слова Лукашенко о серьезной проделанной работе. Российский президент также выразил надежду, что Москва и Минск продолжать работать для сближения двух стран, в том числе в экономический и социальной сферах. Глава государства назвал это чрезвычайно важным аспектом.

Президент также надеется, что жители двух государств получат заметные преимущества от интеграции.

Встреча двух лидеров проходит в преддверии 20-летия договора о создании Союзного государства. Планируется, что на рассмотрение Путина и Лукашенко вынесут более 30 дорожных карт по углублению интеграции.