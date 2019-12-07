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Союзное государство
2019-12-07T20:25+0300
https://ria.ru/20191207/1562102503.html
Лукашенко попросил у России равные цены на газ и нефть
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РИА Новости

Лукашенко попросил у России равные цены на газ и нефть

18:51 07.12.2019 (обновлено: 20:25 07.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости установления равных условий для всех субъектов хозяйств в рамках интеграции Москвы и Минска. Об этом глава государства заявил в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.
По словам Лукашенко, делегация из Белоруссии приехала на переговоры для того, чтобы проанализировать ход процесса по дальнейшей интеграции.
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Вчера, 16:15Союзное государство
На переговорах Путина и Лукашенко внезапно погас свет
Президент Белоруссии отметил, что Минск не просит ничего кроме равных условий.
"Равные условия – больше ничего не надо", - отметил он.
Лукашенко подчеркнул, что Минск не просит дешевую нефть или газ. По его словам, Минск готов закупать голубое топливо даже по 200 долларов и нефть не по 63 доллара за баррель при установлении равных условий.
"Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит, и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену", - отметил он.
Президент также отметил, что стороны совершили большую работу за последние двадцать лет, однако еще многое предстоит сделать в будущем.

"Проделали большую работу"

Путин поддержал слова Лукашенко о серьезной проделанной работе. Российский президент также выразил надежду, что Москва и Минск продолжать работать для сближения двух стран, в том числе в экономический и социальной сферах. Глава государства назвал это чрезвычайно важным аспектом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Вчера, 08:00Союзное государство
Союз с ценами врозь. Что мешает интеграции России и Белоруссии
Президент также надеется, что жители двух государств получат заметные преимущества от интеграции.
Встреча двух лидеров проходит в преддверии 20-летия договора о создании Союзного государства. Планируется, что на рассмотрение Путина и Лукашенко вынесут более 30 дорожных карт по углублению интеграции.
Помимо президентов, в переговорах также участвуют премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас, а также члены правительств России и Белоруссии.
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Союзное государствоСергей РумасСочиДмитрий МедведевАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваМинскБелоруссия
Популярные комментарии
Дай , дай , обязаны. Но все независимы. Вот всем Россия с какого-то .... обязана. Вот раз независимы , пусть и покупают , как все независимые.
7 декабря, 19:33
vviprun1962
95101110
Лукашенко забыл , как миллионы тонн . дешёвой нефти из рф. перепродаёт в ЕС по мировым ценам,зарабатывая на этом миллиарды долларов ???
7 декабря, 19:33
Виктор Асташкин
8020109
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