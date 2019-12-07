За 3 года в развитие спорта в Тульской области привлекли 5,7 млрд руб

ТУЛА, 7 дек — РИА Новости. За последние три года в За последние три года в Тульской области на развитие спорта и спортивной инфраструктуры были привлечены 5,7 миллиарда рублей внебюджетных средств, что позволило вовлечь в регулярные занятия физкультурой более 40% жителей Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

"Развитию спорта и спортивной инфраструктуры мы уделяем колоссальное внимание. За последние три года привлекли на эти цели внебюджетные средства в размере 5,7 миллиарда рублей. Планомерно реализуем региональный проект "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография"", - сказал губернатор Алексей Дюмин на совещании в региональном правительстве.

По словам главы региона, на новый уровень в регионе выходит профессиональный спорт: значимых успехов добиваются волейбольная команда "Тулица", баскетбольный клуб "Арсенал", футбольный клуб "Арсенал" в прошлом году достиг рекордных для себя высот и смог пробиться в Лигу Европы.

"Наша дальнейшая работа нацелена на то, чтобы увеличить количество желающих заниматься спортом. А для этого нужна развитая спортивная инфраструктура", – отметил Дюмин.

В свою очередь, представитель пресс-службы добавил, что власти ставят перед собой задачу увеличить к 2024 году показатель вовлеченности туляков в занятия спортом до 55%.