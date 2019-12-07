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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
2019-12-07T15:50+0300
https://ria.ru/20191207/1562097389.html
За 3 года в развитие спорта в Тульской области привлекли 5,7 млрд руб
https://cdn22.img.ria.ru/images/142129/75/1421297502_0:174:2001:1299_1036x0_80_0_0_ebdd74584a4a4787185d2bb6740bc716.jpg
РИА Новости

За 3 года в развитие спорта в Тульской области привлекли 5,7 млрд руб

15:49 07.12.2019 (обновлено: 15:50 07.12.2019)
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© Fotolia / VolleyballВолейбольный мяч
Волейбольный мяч
© Fotolia / Volleyball
Волейбольный мяч. Архивное фото
ТУЛА, 7 дек — РИА Новости. За последние три года в Тульской области на развитие спорта и спортивной инфраструктуры были привлечены 5,7 миллиарда рублей внебюджетных средств, что позволило вовлечь в регулярные занятия физкультурой более 40% жителей Тульской области, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Развитию спорта и спортивной инфраструктуры мы уделяем колоссальное внимание. За последние три года привлекли на эти цели внебюджетные средства в размере 5,7 миллиарда рублей. Планомерно реализуем региональный проект "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография"", - сказал губернатор Алексей Дюмин на совещании в региональном правительстве.
По словам главы региона, на новый уровень в регионе выходит профессиональный спорт: значимых успехов добиваются волейбольная команда "Тулица", баскетбольный клуб "Арсенал", футбольный клуб "Арсенал" в прошлом году достиг рекордных для себя высот и смог пробиться в Лигу Европы.
"Наша дальнейшая работа нацелена на то, чтобы увеличить количество желающих заниматься спортом. А для этого нужна развитая спортивная инфраструктура", – отметил Дюмин.
В свою очередь, представитель пресс-службы добавил, что власти ставят перед собой задачу увеличить к 2024 году показатель вовлеченности туляков в занятия спортом до 55%.
"На совещании были озвучены спортивные объекты, которые в ближайшие несколько лет появятся в Тульской области: ледовый дворец в Щекино, физкультурно-оздоровительный центр в Кимовске, бассейн в Белеве, ледовая арена в Ефремове. За счет внебюджетных средств планируется построить два физкультурно-оздоровительных комплекса в областном центре и один в Одоеве. Центр единоборств и легкоатлетический манеж появятся в Туле", - сообщил губернатор.
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