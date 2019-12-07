В Милане 18 человек пострадали при столкновении мусоровоза и автобуса

РИМ, 7 дек - РИА Новости, Александр Логунов. Восемнадцать человек пострадали при столкновении мусоровоза и автобуса в Милане, передают местные СМИ.
Авария произошла в субботу утром, когда автобус с пассажирами выехал на встречную полосу и, проехав около 50 метров, столкнулся с мусоровозом.
Пострадала переходившая дорогу по пешеходному переходу женщина, она находится в коме. Из остальных пострадавших 11 были доставлены в медучреждения, шестерым помощь была оказана на месте.
Накануне вечером инцидент произошёл в миланском метро. Из-за резкого торможения поезда травмы получили 15 человек.