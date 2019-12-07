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В Милане 18 человек пострадали при столкновении мусоровоза и автобуса
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РИА Новости

В Милане 18 человек пострадали при столкновении мусоровоза и автобуса

14:38 07.12.2019 (обновлено: 14:40 07.12.2019)
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CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи в Италии
Автомобили скорой помощи в Италии
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Автомобили скорой помощи в Италии. Архивное фото
РИМ, 7 дек - РИА Новости, Александр Логунов. Восемнадцать человек пострадали при столкновении мусоровоза и автобуса в Милане, передают местные СМИ.
Авария произошла в субботу утром, когда автобус с пассажирами выехал на встречную полосу и, проехав около 50 метров, столкнулся с мусоровозом.
Пострадала переходившая дорогу по пешеходному переходу женщина, она находится в коме. Из остальных пострадавших 11 были доставлены в медучреждения, шестерым помощь была оказана на месте.
Накануне вечером инцидент произошёл в миланском метро. Из-за резкого торможения поезда травмы получили 15 человек.
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