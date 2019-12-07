В Москве предприятиям компенсируют затраты на профобучение сотрудников

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Предприятия российской столицы смогут вернуть до 95% расходов на профобразование сотрудников по списку приоритетных для города профессий, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Сумма субсидий из городского бюджета вырастет с нынешних 90 тысяч до 120 тысяч рублей на одного сотрудника, прошедшего подготовку", - говорится в сообщении.
Общая сумма финансовой поддержки одной организации может достигать 10 миллионов рублей, соответствующие изменения внесены в действующее законодательство.
Кроме того, организация, претендующая на субсидию, не должна иметь налоговой задолженности в размере более 100 тысяч рублей и получать аналогичную субсидию из бюджетной системы. Сотрудник, получивший дополнительное профобразование, должен проработать в организации не менее года после окончания обучения.