В Москве предприятиям компенсируют затраты на профобучение сотрудников

"Сумма субсидий из городского бюджета вырастет с нынешних 90 тысяч до 120 тысяч рублей на одного сотрудника, прошедшего подготовку", - говорится в сообщении.

Кроме того, организация, претендующая на субсидию, не должна иметь налоговой задолженности в размере более 100 тысяч рублей и получать аналогичную субсидию из бюджетной системы. Сотрудник, получивший дополнительное профобразование, должен проработать в организации не менее года после окончания обучения.