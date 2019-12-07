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В Москве предприятиям компенсируют затраты на профобучение сотрудников
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РИА Новости

В Москве предприятиям компенсируют затраты на профобучение сотрудников

11:35 07.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Предприятия российской столицы смогут вернуть до 95% расходов на профобразование сотрудников по списку приоритетных для города профессий, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Сумма субсидий из городского бюджета вырастет с нынешних 90 тысяч до 120 тысяч рублей на одного сотрудника, прошедшего подготовку", - говорится в сообщении.
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Общая сумма финансовой поддержки одной организации может достигать 10 миллионов рублей, соответствующие изменения внесены в действующее законодательство.
Кроме того, организация, претендующая на субсидию, не должна иметь налоговой задолженности в размере более 100 тысяч рублей и получать аналогичную субсидию из бюджетной системы. Сотрудник, получивший дополнительное профобразование, должен проработать в организации не менее года после окончания обучения.
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