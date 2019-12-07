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Туризм
2019-12-07T03:16+0300
https://ria.ru/20191207/1562073694.html
В Германии хитрый лис регулярно обворовывает фермера
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РИА Новости

В Германии хитрый лис регулярно обворовывает фермера

03:16 07.12.2019
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© Markus BaluskaЛиса ворует вещи из сумки
Лиса ворует вещи из сумки
© Markus Baluska
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В немецком городе Креммен лис регулярно ворует у фермера черствый хлеб из мешка, который он оставляет на крыльце, сообщает Stern.
На ферму к Маркусу Балуска приходят разные дикие звери: еноты, барсуки и хорьки. В этом году начал захаживать еще и лис.
"Сначала он приходил и ел из кошачьих мисок: воровал у них корм и воду. Однажды мы совершили ошибку и подкормили лиса колбасками для барбекю. После этого он потерял всякое стеснение и начал приходить к нашему дому каждый день, забирать сухой хлеб, который я оставляю для коров", – рассказал Маркус.
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