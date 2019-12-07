В Германии хитрый лис регулярно обворовывает фермера

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В немецком городе Креммен лис регулярно ворует у фермера черствый хлеб из мешка, который он оставляет на крыльце, сообщает Stern.
На ферму к Маркусу Балуска приходят разные дикие звери: еноты, барсуки и хорьки. В этом году начал захаживать еще и лис.
"Сначала он приходил и ел из кошачьих мисок: воровал у них корм и воду. Однажды мы совершили ошибку и подкормили лиса колбасками для барбекю. После этого он потерял всякое стеснение и начал приходить к нашему дому каждый день, забирать сухой хлеб, который я оставляю для коров", – рассказал Маркус.
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