В Германии хитрый лис регулярно обворовывает фермера

"Сначала он приходил и ел из кошачьих мисок: воровал у них корм и воду. Однажды мы совершили ошибку и подкормили лиса колбасками для барбекю. После этого он потерял всякое стеснение и начал приходить к нашему дому каждый день, забирать сухой хлеб, который я оставляю для коров", – рассказал Маркус.