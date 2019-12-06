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2019-12-06T20:21+0300
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МИД обвинил США в деструктивных действиях по СВПД
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РИА Новости

МИД обвинил США в деструктивных действиях по СВПД

20:16 06.12.2019 (обновлено: 20:21 06.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Единственное препятствие для восстановления заложенного в СВПД баланса - это деструктивная линия США, направленная против Тегерана, говорится в сообщении МИД РФ по итогам заседания Совместной комиссии в рамках реализации соглашения по ядерной программе Ирана.

"Единственным препятствием восстановлению заложенного в СВПД баланса является деструктивная антииранская линия США, которые в одностороннем порядке отказались от выполнения своей части "ядерной сделки", одобренной резолюцией СБ ООН 2231, и мешают ее реализации остающимися сторонами", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, все участники прошедшей встречи - Россия, Великобритания, Германия, Иран, Китай и Франция - подтвердили твердую и неизменную приверженность СВПД, сошлись на необходимости соблюдения условий сделки всеми сторонами.
МИД РФ также отметил принципиальную важность того, что предпринимаемые Ираном шаги по сокращению своих обязательств носят обратимый характер, а ядерная программа страны остается под контролем МАГАТЭ.
Посол Ирана в России Мехди Санаи
5 декабря, 12:34
Европа не прилагает усилий для сохранения СВПД, заявил иранский посол
Кроме того, российская сторона отметила острую необходимость сопряжения усилий остающихся участников СВПД для поддержания жизнеспособности договоренностей и создания защищенной среды для реконфигурации объекта в Фордо под производство стабильных изотопов и модернизации реактора в Араке.
Российский МИД также сообщил, что замглавы МИД Сергей Рябков, представлявший Россию на прошедшем заседании, провел встречи с политдиректором МИД Франции Филиппом Эррерой, директором департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цуном и генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет. США в 2018 году вышли из сделки с Ираном, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун
Вчера, 17:59
Евротройка и Китай не поддержали меры урегулирования споров по СВПД
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФСовет Безопасности ООНРоссияИранСШАВ мире
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