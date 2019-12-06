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Более 30 палестинцев пострадали в столкновениях на границе с Израилем
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РИА Новости

Более 30 палестинцев пострадали в столкновениях на границе с Израилем

19:25 06.12.2019
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© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкПалестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля
Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля
© РИА Новости / Ахмет Абед
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Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото
ГАЗА, 6 дек - РИА Новости. Более 30 палестинцев получили ранения сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа и Израиля, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
"Тридцать семь палестинцев ранены сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа, 10 из них получили огнестрельные ранения", - заявил РИА Новости Ашраф аль-Кидра.
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Еще один палестинец был ранен в столкновениях с израильскими силами безопасности на Западном берегу реки Иордан, сообщила РИА Новости представитель Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха. "Один палестинец был тяжело ранен израильскими военнослужащими в окрестностях города Эль-Халиль (Хеврон)", - сказала она.
Демонстрации палестинцев были возобновлены сегодня после трехнедельного перерыва. До 9 ноября "Марш возвращения" на границах палестинского анклава продолжался 83 пятницы подряд с 30 марта 2018 года. Выступления сопровождались столкновениями с израильскими войсками. Жертвами израильских снайперов за это время стали 315 палестинцев.
Израильские военные объясняют использование оружия против активных участников волнений необходимостью защиты границы.
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