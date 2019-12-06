Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие, заявили в ДНР

"С начала текущих суток противник шесть раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель ведомства.

По его словам, обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов республики, по территории ДНР были выпущены одна мина калибром 120 миллиметров, 40 боеприпасов БМП, четыре гранаты из противотанковых гранатометов.