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Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие, заявили в ДНР
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РИА Новости

Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие, заявили в ДНР

19:20 06.12.2019
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в пятницу, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"С начала текущих суток противник шесть раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель ведомства.
По его словам, обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов республики, по территории ДНР были выпущены одна мина калибром 120 миллиметров, 40 боеприпасов БМП, четыре гранаты из противотанковых гранатометов.
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