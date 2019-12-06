Лавров оценил прогресс по стабилизации обстановки в Донбассе

"Сейчас говорят: потому что президент (Украины Владимир) Зеленский стремится к миру, удалось добиться прогресса. Правильно, но есть у этого факта и другая сторона. То есть он доказывает, что отсутствие прогресса до недавнего времени было целиком на совести прошлого украинского режима", - заявил он на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".