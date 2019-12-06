Лавров оценил прогресс по стабилизации обстановки в Донбассе

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Отсутствие прогресса по стабилизации обстановки в Донбассе было целиком на совести прежней украинской администрации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас говорят: потому что президент (Украины Владимир) Зеленский стремится к миру, удалось добиться прогресса. Правильно, но есть у этого факта и другая сторона. То есть он доказывает, что отсутствие прогресса до недавнего времени было целиком на совести прошлого украинского режима", - заявил он на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.