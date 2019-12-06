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Лавров оценил прогресс по стабилизации обстановки в Донбассе
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РИА Новости

Лавров оценил прогресс по стабилизации обстановки в Донбассе

19:15 06.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
РИМ, 6 дек - РИА Новости. Отсутствие прогресса по стабилизации обстановки в Донбассе было целиком на совести прежней украинской администрации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас говорят: потому что президент (Украины Владимир) Зеленский стремится к миру, удалось добиться прогресса. Правильно, но есть у этого факта и другая сторона. То есть он доказывает, что отсутствие прогресса до недавнего времени было целиком на совести прошлого украинского режима", - заявил он на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровМИД РФВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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