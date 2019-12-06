Лавров отметил прогресс в борьбе с террористами в Сирии

"Террористическое присутствие съёжилось на сирийской территории, осталось на северо-западе - в Идлибе, на северо-востоке, где там очень мутное отношение между американцами и их подопечными, в частности, в районе Ат-Танфа. Тем не менее, сирийское правительство не отказывается от переговоров", - сказал Лавров на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".