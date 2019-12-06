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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-06T19:08+0300
https://ria.ru/20191206/1562075980.html
Лавров отметил прогресс в борьбе с террористами в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155779/82/1557798252_0:146:1518:1000_1036x0_80_0_0_bd292326d9216898e182cfaeac9d716a.jpg
РИА Новости

Лавров отметил прогресс в борьбе с террористами в Сирии

19:07 06.12.2019 (обновлено: 19:08 06.12.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкТехника разминирования в провинции Идлиб
Техника разминирования в провинции Идлиб
© Sputnik
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Техника разминирования в провинции Идлиб. Архивное фото
РИМ, 6 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что присутствие террористов "съёжилось" на северо-востоке Сирии и в провинции Идлиб на северо-западе страны.
"Террористическое присутствие съёжилось на сирийской территории, осталось на северо-западе - в Идлибе, на северо-востоке, где там очень мутное отношение между американцами и их подопечными, в частности, в районе Ат-Танфа. Тем не менее, сирийское правительство не отказывается от переговоров", - сказал Лавров на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещённая в России террористическая организация
Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
27 октября, 08:00
Пора валить. Куда боевики ИГ* бегут из Сирии
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровМИД РФСирияРоссияВ мире
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