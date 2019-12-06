Лавров отметил прогресс в борьбе с террористами в Сирии

РИМ, 6 дек – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что присутствие террористов "съёжилось" на северо-востоке Сирии и в провинции Идлиб на северо-западе страны.
"Террористическое присутствие съёжилось на сирийской территории, осталось на северо-западе - в Идлибе, на северо-востоке, где там очень мутное отношение между американцами и их подопечными, в частности, в районе Ат-Танфа. Тем не менее, сирийское правительство не отказывается от переговоров", - сказал Лавров на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Запрещённая в России террористическая организация
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