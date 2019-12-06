Лавров заявил, что США пытаются экономически задушить Иран

"В Иране проблемы очень серьезные, в том числе из-за того, что американцы совершенно противоправно объявили санкции против этой страны, вышли из договоренности об иранской ядерной программе, а всех остальных, включая Иран, заставляют ее выполнять. Ну это я просто даже не знаю, как можно охарактеризовать, это абсурд какой-то, совершенно сюрреалистичный подход. Запрещают всем выполнять резолюцию Совета безопасности, которую сами они объявили для себя недействующей", - заявил Лавров.

"И если американский замысел заключается в том, чтобы удушить Иран экономически и стимулировать недовольство народа, то такой же замысел мы наблюдаем в отношении Венесуэлы той же самой. Пожалуйста, это такой уже, так сказать, паттерн складывается, уже образ действий достаточно одинаковый. Обвинять режим, как они его называют, во всем и вся, одновременно делать экономическую блокаду, арестовывать счета, воровать по сути дела золотой запас. Так что мы все-таки за решение любых проблем путем инклюзивного диалога", - отметил глава российского МИД.