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Лавров заявил, что США пытаются экономически задушить Иран
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РИА Новости

Лавров заявил, что США пытаются экономически задушить Иран

19:06 06.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
РИМ, 6 дек - РИА Новости. США пытаются экономически задушить Иран и стимулировать недовольство народа, беспорядки в Иране стали следствием политики Вашингтона, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на V международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".
"В Иране проблемы очень серьезные, в том числе из-за того, что американцы совершенно противоправно объявили санкции против этой страны, вышли из договоренности об иранской ядерной программе, а всех остальных, включая Иран, заставляют ее выполнять. Ну это я просто даже не знаю, как можно охарактеризовать, это абсурд какой-то, совершенно сюрреалистичный подход. Запрещают всем выполнять резолюцию Совета безопасности, которую сами они объявили для себя недействующей", - заявил Лавров.
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"И если американский замысел заключается в том, чтобы удушить Иран экономически и стимулировать недовольство народа, то такой же замысел мы наблюдаем в отношении Венесуэлы той же самой. Пожалуйста, это такой уже, так сказать, паттерн складывается, уже образ действий достаточно одинаковый. Обвинять режим, как они его называют, во всем и вся, одновременно делать экономическую блокаду, арестовывать счета, воровать по сути дела золотой запас. Так что мы все-таки за решение любых проблем путем инклюзивного диалога", - отметил глава российского МИД.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет. США в прошлом году вышли из сделки с Ираном, восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМИД РФИранСШАВ мире
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