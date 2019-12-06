Якутия: ускоренный рост промышленности и лидерство по инвестициям

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В последнее время в экономике нашей страны прослеживается тенденция пусть и не стремительного, но стабильного роста большинства макроэкономических показателей. Это касается, в том числе, и промышленного сектора, который является одним из ключевых в экономике. По итогам января-июля 2019 года рост промышленного производства в РФ, по данным В последнее время в экономике нашей страны прослеживается тенденция пусть и не стремительного, но стабильного роста большинства макроэкономических показателей. Это касается, в том числе, и промышленного сектора, который является одним из ключевых в экономике. По итогам января-июля 2019 года рост промышленного производства в РФ, по данным Росстата , составил 2,6%. Однако при этом есть регионы, в которых промышленный сектор растет гораздо более высокими темпами, одним из них является Республика Саха ( Якутия ).

Республика входит в число активно развивающихся регионов Дальневосточного федерального округа. По итогам 2017 года Якутия является лидером по объему валового регионального продукта в округе, при этом рост ВРП в регионе отмечается на протяжении последних восьми лет.

Основу экономики республики составляет промышленный сектор. По итогам января-июля 2019 года рост промпроизводства в регионе составил 11,6%. Это выше, чем в целом по РФ и ДФО. При этом положительная динамика отмечается во всех четырех сферах промышленного производства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп роста промышленности Якутии ускорился: за январь - июль 2018 года прирост составлял 5,7%.

Ведущей отраслью промышленности Республики Саха (Якутия) является добыча полезных ископаемых. Республика относится к важнейшим минерально-сырьевым и горнодобывающим регионам России, занимает ведущее место в РФ по добыче алмазов, золота, сурьмы. В значительных масштабах для внутренних и экспортных целей ведется добыча угля, нефти, природного газа, платины, камнецветного сырья, строительных материалов и других полезных ископаемых. За семь месяцев текущего года рост в данной сфере в регионе был на уровне 11,5%.

Увеличение производства в республике наблюдалось в добыче угля (+21,1%), добыче сырой нефти и природного газа (+17,5%), добыче металлических руд (+32,4%), предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых (+31,3%). При этом рост в добывающей сфере происходит каждый месяц, начиная с февраля 2019 года. В текущем году в республике начнется освоение Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, что обеспечит региону положительную динамику в добывающей сфере в ближнесрочной перспективе.

В сфере обрабатывающих производств Якутии по итогам января-июля 2019 года также наблюдалась позитивная динамика. Рост здесь составил 15,6%. В частности, в республике произошло увеличение производства в производстве пищевых продуктов (+4,0%), текстильных изделий (+30,4%), химических веществ и химических продуктов (в 2,6 раза), резиновых и пластмассовых изделий (+10,3%), в металлургическом производстве (в 3,7 раза), в полиграфической деятельности (+43,0%).

Помимо названных сфер промышленности, по итогам января-июля 2019 года положительная динамика отмечается также в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром. Здесь рост составил 2,6%. В сфере водоснабжения за рассматриваемый период промышленное производство в регионе увеличилось на 25,7%, что является вторым по величине показателем в Дальневосточном федеральном округе.

Следует отметить, что темп роста во всех четырех сферах промышленного производства в Республике Саха (Якутия) по итогам января-июля 2019 года был выше, чем в целом по РФ и Дальневосточному федеральному округу.

Развитию промышленного сектора способствует привлечение дополнительных инвестиций. За первое полугодие 2019 года, по данным Росстата, объем инвестиций в основной капитал в республике составил более 151 миллиарда. рублей. Это около 28% от общего объема инвестиций в ДФО, и самый высокий показатель среди регионов округа. При этом республика занимает девятое место по объему инвестиций в основной капитал среди всех субъектов РФ.

Руководством республики были определены ключевые инвестиционные проекты, реализуемые на территории региона. Это строительство моста через реку Лена, строительство онкологического диспансера (2-я очередь) и кардиологического диспансера (2-я очередь), строительство современной высокотехнологичной Жатайской судоверфи и реконструкция международного терминала аэропорта "Якутск", парк высоких технологий и Центр обработки данных, строительство объектов социальной сферы в городе Якутске по проекту государственно-частного партнерства, а также создание предприятий по переработке природного газа.

Строительств моста через Лену имеет важное значение не только для Якутска, но и для всего северо-востока страны. Данный проект включен в число 57 транспортных проектов для реализации в рамках комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры РФ. По словам главы республики Айсена Николаева, есть три вида сторон, которые могут финансировать этот проект: федеральный и региональный капгранты, а также инвестиции публичного партнера, который будет выбран по итогам конкурса.

"Крупнейшие российские госкорпорации, крупнейшие финансовые институты нашей страны, крупнейшие иностранные компании, они все готовы обеспечить вопросы проектирования, технологических решений, которые необходимы для строительства крайне сложного инженерного объекта", – сказал Николаев.

Мост соединит Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, три федеральные автомобильные дороги "Вилюй", "Колыма" и "Лена", пять региональных автодорог, Якутский речной порт и международный аэропорт "Якутск". К 2025 году с вводом моста круглогодичная транспортная доступность в регионе увеличится с 20,9% до 83%.

Включение строительства моста через Лену в число проектов модернизации магистральной инфраструктуры РФ демонстрирует высокую результативность нынешних властей Якутии в продвижении этого проекта, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. "Можно говорить не только о персональном успехе Николаева, но и о приоритетах федеральных властей при финансировании мегапроектов", - сказал он.

Политолог Анна Федорова тоже высоко оценила действия властей республики при продвижении дорогостоящего проекта. "Понятно, что сейчас многие регионы претендуют на федеральное финансирование для реализации крупных проектов на своих территориях. Но, если именно с мостом через Лену принято положительное решение, значит, возможности руководства Республики Якутия грамотно распорядиться средствами оцениваются положительно", – отметила эксперт.

Основными сферами экономики, которые имеют высокую инвестиционную привлекательность в республике являются транспортно-логистическая и туристско-рекреационная сферы, сфера информационных технологий, креативной экономики и экономики знаний, лесопромышленный, агропромышленный и биотехнологический сектор. До 2024 года планируется привлечь в новые инвестиционные проекты региона не менее 500 миллиардов рублей.

Притоку инвестиций в регион способствует развитая инвестиционная инфраструктура. В республике созданы территории опережающего социально-экономического развития "Кангалассы" и "Южная Якутия". Для их резидентов предусмотрен особый налоговый режим и облегченные правила ведения бизнеса. Помимо этого, действует Технопарк "Якутия", а также сеть из 16 бизнес-инкубаторов, которые оказывают поддержку малым, вновь созданным предприятиям и начинающим предпринимателям на самой ранней стадии их деятельности. Резидентам бизнес-инкубаторов предоставляются на льготных условиях помещения, оказываются консультационные, бухгалтерские и юридические услуги, оказывается помощь в установлении связей с инвесторами и потенциальными клиентами.