Проект "Мой Дагестан – мои дороги" в 2019 году выполнен на 90%

МАХАЧКАЛА, 6 дек – РИА Новости. Почти 90% работ, запланированных на 2019 год по приоритетному проекту "Мой Дагестан – мои дороги", который был инициирован главой республики Владимиром Васильевым, выполнены и к концу года все объекты планируется сдать в эксплуатацию, сообщил в пятницу журналистам общественный координатор проекта Мухамед Рашидов.

По его словам, в 2019 году предполагалось провести ремонт на 179 объектах улично-дорожной сети в 68 населенных пунктах, объем финансирования составил 771 миллион рублей. "К середине месяца мы будет рапортовать о сдаче всех объектов", – сказал Рашидов.

Реализация приоритетного проекта планируется до 2024 года.

Рашидов напомнил, что выбор объектов для ремонта проводится на местах, для подачи заявки в муниципалитет необходимо собрать определенное количество подписей жителей.

"Главное сейчас - это дороги в социально значимых местах, возле школ, детских садов, больниц и других объектов", – отметил координатор.