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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-06T18:46+0300
https://ria.ru/20191206/1562074941.html
Проект "Мой Дагестан – мои дороги" в 2019 году выполнен на 90%
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РИА Новости

Проект "Мой Дагестан – мои дороги" в 2019 году выполнен на 90%

18:46 06.12.2019
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© пресс-служба Агентства по дорожному хозяйству ДагестанаДорога, соединящая горные районы Чечни и Дагестана
Дорога, соединящая горные районы Чечни и Дагестана
© пресс-служба Агентства по дорожному хозяйству Дагестана
МАХАЧКАЛА, 6 дек – РИА Новости. Почти 90% работ, запланированных на 2019 год по приоритетному проекту "Мой Дагестан – мои дороги", который был инициирован главой республики Владимиром Васильевым, выполнены и к концу года все объекты планируется сдать в эксплуатацию, сообщил в пятницу журналистам общественный координатор проекта Мухамед Рашидов.
По его словам, в 2019 году предполагалось провести ремонт на 179 объектах улично-дорожной сети в 68 населенных пунктах, объем финансирования составил 771 миллион рублей. "К середине месяца мы будет рапортовать о сдаче всех объектов", – сказал Рашидов.
Реализация приоритетного проекта планируется до 2024 года.
Рашидов напомнил, что выбор объектов для ремонта проводится на местах, для подачи заявки в муниципалитет необходимо собрать определенное количество подписей жителей.

"Главное сейчас - это дороги в социально значимых местах, возле школ, детских садов, больниц и других объектов", – отметил координатор.

В Дагестане по поручению главы республики в настоящее время реализуются три приоритетных проекта по повышению качества жизни - "Мой Дагестан – моя вода", "Мой Дагестан – мои дороги" и "Мой Дагестан – комфортная городская среда". За каждым проектом закреплены группы общественного контроля.
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Республика ДагестанДагестанОбщество
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