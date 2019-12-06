РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
2019-12-06T17:52+0300
https://ria.ru/20191206/1562072445.html
Татарстан и Таиланд намерены расширять сотрудничество
https://cdn25.img.ria.ru/images/149358/21/1493582121_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_158b00f3247aab57a0127c7ea866c305.jpg
РИА Новости

Татарстан и Таиланд намерены расширять сотрудничество

17:52 06.12.2019
74
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский кремль и Кремлевская транспортная дамба
Казанский кремль и Кремлевская транспортная дамба
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Татарстан и Таиланд планируют расширить сотрудничество, увеличив объем и номенклатуру двустороннего товарооборота, для этого есть необходимый потенциал, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Президент республики Рустам Минниханов в пятницу встретился с послом Королевства Таиланд в России Тханатипом Упатисингом.
"Считаю, что нам нужно работать над увеличением объема и номенклатуры товарооборота. В целом есть большой потенциал для развития связей с компаниями из Таиланда в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, машиностроение, автомобилестроение и производство компонентов к ним", - цитирует слова Минниханова пресс-служба.
По итогам 2018 года наблюдался рост татарстанско-таиландского товарооборота, который составил порядка 60 миллионов долларов. В целом, по мнению Минниханова, есть хорошие перспективы для расширения сотрудничества.
Логотип конкурса Новая волна
2 декабря, 18:45
Столица Татарстана примет исполнителей "Новой волны" в 2020 году
"Мы высоко ценим сотрудничество Татарстана с Таиландом в рамках дружественных российско-таиландских отношений. Таиланд – старейший партнер России в Юго-Восточной Азии, и в 2017 году отметили 120-летие дипломатических отношений. Отношения между нашими странами традиционно выстраиваются на принципах взаимного уважения, доверия, опираются на проверенную временем дружбу между нашими народами", - отметил президент Татарстана.
Посол Таиланда в России в свою очередь сообщил, что за время пребывания в Татарстане уже очень много узнал об экономике региона и о его потенциале. По его мнению, можно многое сделать в части развития татарстано-таиландских отношений, это касается как экономики и промышленности, так и туристического потенциала.
Тханатип Упатисинг отметил, что Таиланд мог бы представлять Татарстан в Азиатском регионе, а татарстанско-таиландский товарооборот в 60 миллионов долларов, по его мнению, – это минимум, и он может стать гораздо больше.
Казань
4 декабря, 01:09Республика Татарстан
Более 220 компаний участвуют в выставке машиностроения в Казани
000000
Обсудить 0
Республика ТатарстанРустам МиннихановТатарстанРоссияТаиландВ мире
Рекомендуем
Заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии
Медведев и Румас продолжили переговоры в рамках рабочего обеда
город Шицзячжуан
Шицзячжуан запустил грузовые поезда в Калужскую область
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия рассчитывает на участие итальянской делегации в ПМЭФ-2020
Деловой район в Джакарте, Индонезия
Москва и Джакарта подписали договор о сотрудничестве
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили о ренессансе в отношениях с арабским миром
Президент РФ Владимир Путин
Путин: работы по прокладке "Северного потока — 2" близки к завершению
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
Россия ценит прагматизм немецкого бизнеса, заявил Путин
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Белорусский премьер встретится с Медведевым в Сочи
Рост экономики
Якутия: ускоренный рост промышленности и лидерство по инвестициям
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
Путин пообещал немецким бизнесменам не использовать рычаги давления
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Сотрудничество с Россией важно для объединения Кореи, заявили в Сеуле
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил работу правительств России и Белоруссии
Вена
В ЕС заявили о "критическом моменте" для иранской сделки
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
Путин оценил положение иностранных бизнесменов на российском рынке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Греции около 80 человек задержали за участие в беспорядках
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Лента новостейМолния