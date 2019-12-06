Татарстан и Таиланд намерены расширять сотрудничество

КАЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Татарстан и Таиланд планируют расширить сотрудничество, увеличив объем и номенклатуру двустороннего товарооборота, для этого есть необходимый потенциал, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Президент республики Рустам Минниханов в пятницу встретился с послом Королевства Таиланд в России Тханатипом Упатисингом.

"Считаю, что нам нужно работать над увеличением объема и номенклатуры товарооборота. В целом есть большой потенциал для развития связей с компаниями из Таиланда в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, машиностроение, автомобилестроение и производство компонентов к ним", - цитирует слова Минниханова пресс-служба.

По итогам 2018 года наблюдался рост татарстанско-таиландского товарооборота, который составил порядка 60 миллионов долларов. В целом, по мнению Минниханова, есть хорошие перспективы для расширения сотрудничества.

"Мы высоко ценим сотрудничество Татарстана с Таиландом в рамках дружественных российско-таиландских отношений. Таиланд – старейший партнер России в Юго-Восточной Азии, и в 2017 году отметили 120-летие дипломатических отношений. Отношения между нашими странами традиционно выстраиваются на принципах взаимного уважения, доверия, опираются на проверенную временем дружбу между нашими народами", - отметил президент Татарстана.

Посол Таиланда в России в свою очередь сообщил, что за время пребывания в Татарстане уже очень много узнал об экономике региона и о его потенциале. По его мнению, можно многое сделать в части развития татарстано-таиландских отношений, это касается как экономики и промышленности, так и туристического потенциала.