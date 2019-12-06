Глава Пермского края поручил разработать меры поддержки НТИ-стартапов

ПЕРМЬ, 6 дек - РИА Новости. Глава Пермского края Максим Решетников поручил региональному министру экономического развития организовать НТИ-парк, где разработчики НТИ-стартапов смогли получать комплексную поддержку от властей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Свое поручение Решетников озвучил в Сочи в ходе осмотра стенда Пермского края на форуме "Глобальное технологическое лидерство". По информации пресс-службы правительства региона, на нем представлены VR-шлем с функцией принятия решений и моделированием действий, проект агрегатора, который распределяет заказы по удаленным предприятиям, оборудования для гибридного аддитивного промышленного производства, а также продукция инновационного территориального кластера волоконных оптических технологий "Фотоника" Пермской научно-производственной приборостроительной компании.
"Внедрение НТИ для Пермского края крайне важно. В первую очередь, потому что без технологичных компаний не будет развития региона. За год мы отсмотрели более 100 компаний, отобрали 70 из них, 18 направили заявки на поддержку, а 3 уже смогли ее получить. Потенциал, который был сформирован в Пермском крае вместе с развитием цифровой экономики, стал востребованным", - цитирует пресс-служба слова Решетникова.
"По итогам осмотра стенда губернатор Максим Решетников дал несколько поручений. В частности, министру экономического развития Пермского края была поставлена задача рассмотреть варианты размещения НТИ-стартапов, по аналогии с технопарками. Чтобы созданная там инфраструктура, в том числе административное и консультативное сопровождение со стороны краевых властей, позволили ускорить их развитие", - говорится в сообщении.
В пресс-службе краевого правительства добавили, что регион на форуме "Глобальное технологическое лидерство" представляет 22 компании, работающих на шести рынках НТИ: "Технет", "Хелснет", "Нейронет", "Автонет", "Энерджинет", "Фуднет". В частности, как уточнили в пресс-службе, пермские разработчики продвигают на рынок проекты по выявлению недостоверных сведений в медиа ("Центр информационных операций "СЕУС" компании "СЕУСЛАБ"), защищенной интеллектуальной сети для доставки контента ("Teleport media" компании "Телепорт Русь"), управления энергоресурами зданий ("Платформа EMS INSYTE" компании "Инсайт-менеджмент"), производства растительных протеинов и овощных порошков (компания "Эвофуд") и другие.
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