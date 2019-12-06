Глава Пермского края поручил разработать меры поддержки НТИ-стартапов

ПЕРМЬ, 6 дек - РИА Новости. Глава Пермского края Глава Пермского края Максим Решетников поручил региональному министру экономического развития организовать НТИ-парк, где разработчики НТИ-стартапов смогли получать комплексную поддержку от властей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Свое поручение Решетников озвучил в Сочи в ходе осмотра стенда Пермского края на форуме "Глобальное технологическое лидерство". По информации пресс-службы правительства региона, на нем представлены VR-шлем с функцией принятия решений и моделированием действий, проект агрегатора, который распределяет заказы по удаленным предприятиям, оборудования для гибридного аддитивного промышленного производства, а также продукция инновационного территориального кластера волоконных оптических технологий "Фотоника" Пермской научно-производственной приборостроительной компании.

"Внедрение НТИ для Пермского края крайне важно. В первую очередь, потому что без технологичных компаний не будет развития региона. За год мы отсмотрели более 100 компаний, отобрали 70 из них, 18 направили заявки на поддержку, а 3 уже смогли ее получить. Потенциал, который был сформирован в Пермском крае вместе с развитием цифровой экономики, стал востребованным", - цитирует пресс-служба слова Решетникова.

"По итогам осмотра стенда губернатор Максим Решетников дал несколько поручений. В частности, министру экономического развития Пермского края была поставлена задача рассмотреть варианты размещения НТИ-стартапов, по аналогии с технопарками. Чтобы созданная там инфраструктура, в том числе административное и консультативное сопровождение со стороны краевых властей, позволили ускорить их развитие", - говорится в сообщении.