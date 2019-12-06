В Рязанской области реализуют ряд проектов в Год памяти и славы

РЯЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Рязанская область в Год памяти и славы воплотит в жизнь множество проектов, которые вовлекут молодежь региона в патриотическую работу, сообщил в пятницу вице-губернатор области Игорь Греков.

В городе Михайлов Рязанской области 6 декабря прошли торжественные мероприятия, посвященные 78-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Памятная акция, которая состоялась у мемориального комплекса "Никто не забыт, ничто не забыто!", стала частью масштабного марафона мероприятий Года памяти и славы, объявленного президентом Владимиром Путиным . Она объединила жителей Михайлова, гостей района, представителей органов власти, духовенства, общественных и патриотических организаций.

От имени губернатора Рязанской области Николая Любимова участников митинга приветствовал вице-губернатор Игорь Греков. Он отметил, что очень важно объединять усилия разных поколений для сохранения исторической памяти о войне, великом подвиге народа.

"В каждом городе, в каждом селе есть свои воины-победители. И мы должны помнить о них, гордиться ими, потому что Россия сильна не только могучей армией, но и воинской славой прошлого", - сказал Греков.

Он напомнил, что Любимов дал старт новому проекту, в рамках которого известные рязанцы рассказывают о земляках-героях, и призвал всех присоединиться к нему, приобщая таким образом молодежь к важным историческим событиям.

"Уверен, что в Рязанской области в рамках Года памяти и славы мы реализуем немало проектов и инициатив, которые помогут вовлечь молодое поколение в патриотическую работу", – сказал Греков.

Вице-губернатор вручил юнармейцам из различных муниципальных районов верительные грамоты к штандартам, посвященным героям Великой Отечественной войны – уроженцам Рязанской области. Участники акции возложили цветы к "Вечному огню" и почтили память погибших минутой молчания.