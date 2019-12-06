Жителя Донецка приговорили к 17 годам за шпионаж в пользу Украины

"Житель Донецка с целью беспрепятственного пересечения контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Марьинка" для осуществления частных перевозок и доставки посылок с территории Украины, с сентября 2017 по сентябрь 2018 года по заданию сотрудника иностранной разведки (СБУ), осуществлял террористическую и шпионскую деятельность на территории ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.