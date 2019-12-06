Жителя Донецка приговорили к 17 годам за шпионаж в пользу Украины

ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Житель Донецка приговорен к 17 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Житель Донецка с целью беспрепятственного пересечения контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Марьинка" для осуществления частных перевозок и доставки посылок с территории Украины, с сентября 2017 по сентябрь 2018 года по заданию сотрудника иностранной разведки (СБУ), осуществлял террористическую и шпионскую деятельность на территории ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
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В ведомстве отметили, что суд признал вину подозреваемого, "ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.