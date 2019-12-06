В Приморье нацпарк "Земля леопарда" расширил свои границы

ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — РИА Новости. Территория "Земли леопарда" в Приморье расширилась за счет включения в ее состав участка площадью 6928 гектаров на полуострове Гамова, сообщает нацпарк.

"Данные изменения приняты постановлением правительства РФ от 3 декабря 2019 года №1578", - говорится в сообщении.

Территория кластера граничит с дальневосточным морским заповедником. Здесь неоднократно фиксировали появление дальневосточного леопарда, а также амурского тигра. До недавнего времени территория мало охранялась.

"Редкая кошка возвращается на свои исконные места обитания. Однако обеспечить безопасность этого зверя, сохранность его кормовой базы и мест обитания очень сложно, если территория не является особо охраняемой. Новый кластер позволит расширить ареал хищника и сохранить его безопасность", — отметил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.

На территории кластера действует парк "Леопарды на Гамова". Там можно увидеть пятнистых оленей, содержащихся в просторных вольерах. Ожидается, что в ближайшие годы развитие инфраструктуры экопарка позволит организовать наблюдение и за другими животными и развить туризм.