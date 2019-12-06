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Туризм
2019-12-06T15:48+0300
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В Приморье нацпарк "Земля леопарда" расширил свои границы
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РИА Новости

В Приморье нацпарк "Земля леопарда" расширил свои границы

15:48 06.12.2019
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© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Дальневосточный леопард
Дальневосточный леопард
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
ВЛАДИВОСТОК, 6 дек — РИА Новости. Территория "Земли леопарда" в Приморье расширилась за счет включения в ее состав участка площадью 6928 гектаров на полуострове Гамова, сообщает нацпарк.
"Данные изменения приняты постановлением правительства РФ от 3 декабря 2019 года №1578", - говорится в сообщении.
Территория кластера граничит с дальневосточным морским заповедником. Здесь неоднократно фиксировали появление дальневосточного леопарда, а также амурского тигра. До недавнего времени территория мало охранялась.
"Редкая кошка возвращается на свои исконные места обитания. Однако обеспечить безопасность этого зверя, сохранность его кормовой базы и мест обитания очень сложно, если территория не является особо охраняемой. Новый кластер позволит расширить ареал хищника и сохранить его безопасность", — отметил директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
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На территории кластера действует парк "Леопарды на Гамова". Там можно увидеть пятнистых оленей, содержащихся в просторных вольерах. Ожидается, что в ближайшие годы развитие инфраструктуры экопарка позволит организовать наблюдение и за другими животными и развить туризм.
"Земля леопарда" — место обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.
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