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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2019-12-06T13:01+0300
https://ria.ru/20191206/1562052966.html
Нижегородский губернатор рассказал о форуме "Среда для жизни"
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РИА Новости

Нижегородский губернатор рассказал о форуме "Среда для жизни"

13:01 06.12.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Форум "Среда для жизни", посвященный вопросам развития городской среды, позволит продемонстрировать лучшие практики, наработанные в Нижегородской области, заявил губернатор Глеб Никитин.
Пятый форум "Среда для жизни" пройдет в Нижнем Новгороде в августе 2020 года. Форум проходит ежегодно в разных городах России, открывая возможности для реальных изменений, сплочения жителей и сообществ вокруг важнейших городских тем. Ранее он проходил в Великом Новгороде, Калининграде, Саратове и Иннополисе (Татарстан).
"Проведение форума "Среда для жизни" в Нижегородской области даст нам возможность представить лучшие практики, которые работают в регионе. Ставку в вопросах развития городской среды мы делаем на вовлечение в эту работу жителей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор Нижегородской области отметил, что в 2019 году впервые было проведено электронное голосование по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. В голосовании приняло участие более 220 тысяч человек. "Уже стартовал прием заявок для участия в программе поддержки местных инициатив, который разделен на несколько направлений. В проект "Никто не забыт" входит строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство объектов, посвященных Великой Отечественной войне, что особенно важно в преддверии 75-летия Победы", - рассказал глава региона.
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Никитин выразил уверенность, что форум станет отличной площадкой для обсуждения промежуточных итогов реализации национального проекта "Жилье и городская среда".
"Огромное значение имеет и тема восстановления исторических центров городов страны. В октябре мы принимали у себя Всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений". Уверен, что и это событие регион сможет сделать максимально насыщенным и интересным, а гостям мероприятия будет интересно познакомиться с нижегородским опытом по развитию городской среды", - добавил губернатор.
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьОбщество
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