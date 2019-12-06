Нижегородский губернатор рассказал о форуме "Среда для жизни"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Форум "Среда для жизни", посвященный вопросам развития городской среды, позволит продемонстрировать лучшие практики, наработанные в Форум "Среда для жизни", посвященный вопросам развития городской среды, позволит продемонстрировать лучшие практики, наработанные в Нижегородской области , заявил губернатор Глеб Никитин

Пятый форум "Среда для жизни" пройдет в Нижнем Новгороде в августе 2020 года. Форум проходит ежегодно в разных городах России, открывая возможности для реальных изменений, сплочения жителей и сообществ вокруг важнейших городских тем. Ранее он проходил в Великом Новгороде, Калининграде, Саратове и Иннополисе (Татарстан).

"Проведение форума "Среда для жизни" в Нижегородской области даст нам возможность представить лучшие практики, которые работают в регионе. Ставку в вопросах развития городской среды мы делаем на вовлечение в эту работу жителей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Губернатор Нижегородской области отметил, что в 2019 году впервые было проведено электронное голосование по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. В голосовании приняло участие более 220 тысяч человек. "Уже стартовал прием заявок для участия в программе поддержки местных инициатив, который разделен на несколько направлений. В проект "Никто не забыт" входит строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство объектов, посвященных Великой Отечественной войне, что особенно важно в преддверии 75-летия Победы", - рассказал глава региона.

Никитин выразил уверенность, что форум станет отличной площадкой для обсуждения промежуточных итогов реализации национального проекта "Жилье и городская среда".