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Посольство России окажет содействие экипажу судна "Севастополь"
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РИА Новости

Посольство России окажет содействие экипажу судна "Севастополь"

09:41 06.12.2019 (обновлено: 10:09 06.12.2019)
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© Фото : Судоходная компания "Гудзон"Многоцелевое грузовое судно "Севастополь"
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
© Фото : Судоходная компания "Гудзон"
Многоцелевое грузовое судно "Севастополь". Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские дипломаты оказывают содействие экипажу судна "Севастополь", арестованного в порту Сингапура, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Сингапуре Сергей Новосельцев.
Ранее заместитель гендиректора компании "Гудзон" (судовладелец) по управлению флотом Олег Аникин сообщил, что власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. На борту 12 членов экипажа. Судно арестовано и не может выйти из порта. Кроме того, компании не продают топливо.
"Находимся в тесном контакте с руководством ООО "СК "Гудзон" и сингапурскими властями с момента возникновения конфликтной ситуации. По всем поступившим в посольство обращениям членов экипажа судна и судовладельца было оперативно оказано содействие в рамках полномочий, определенных российским законодательством", - сказал Новосельцев.
Судно прибыло в порт Сингапура 27 февраля текущего года согласно рейсовому заданию и оставалось здесь по указанию судовладельца ООО "СК "Гудзон", уточнили в посольстве.
"За время его стоянки образовалась задолженность за оказанные агентом услуги и портовые сборы в размере около 1 миллиона долларов США, которая своевременно не была погашена. В этой связи компания "kingstate Maritime Адепсу" (сингапурский агент т/х "Севастополь") подала иск с целью взыскания долга. 22 октября с.г. российское судно было арестовано судом до урегулирования данного вопроса. Судебное заседание назначено на 17 декабря", - пояснили в дипмиссии.
"В связи с наложенным в рамках иска на т/х "Севастополь" обременением судовладелец в настоящий момент обязан согласовывать любые действия в отношении судна с представителями сингапурской службы судебных исполнителей через назначенного судом нового агента", - сообщил Новосельцев.
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