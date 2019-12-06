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Туризм
2019-12-06T04:10+0300
https://ria.ru/20191206/1562023380.html
В Берлине в районе КПП "Чарли" создадут музей холодной войны
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РИА Новости

В Берлине в районе КПП "Чарли" создадут музей холодной войны

04:10 06.12.2019
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© Фото : Pixabay / cocoparisienneЧекпойнт Чарли в Берлине
Чекпойнт Чарли в Берлине
© Фото : Pixabay / cocoparisienne
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Правительство Берлина предложило план преобразования исторического памятника КПП "Чарли" в площадь с музеем, посвященным холодной войне, сообщает Travel and Leisure.
Во время холодной войны через этот пограничный контрольно-пропускной пункт многие жители восточного Берлина пытались перейти в западную часть города. После падения Берлинской стены КПП "Чарли" стал популярным туристическим местом.
Как отмечает издание, берлинцы много раз высказывали недовольство тем, что в этом месте торгуют фальшивыми фуражками Советской Армии, противогазами и кусками Берлинской стены.
Власти города решили превратить КПП в общественную площадь с официальным музеем холодной войны. В феврале пройдет голосование и будет утвержден график работ.
В ноябре этого года актерам на контрольно-пропускном пункте "Чарли" запретили наряжаться в американских солдат после того, как они навязывали туристам свои услуги – фото за деньги.
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