В Берлине в районе КПП "Чарли" создадут музей холодной войны

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Правительство Берлина предложило план преобразования исторического памятника КПП "Чарли" в площадь с музеем, посвященным холодной войне, Правительство Берлина предложило план преобразования исторического памятника КПП "Чарли" в площадь с музеем, посвященным холодной войне, сообщает Travel and Leisure.

Во время холодной войны через этот пограничный контрольно-пропускной пункт многие жители восточного Берлина пытались перейти в западную часть города. После падения Берлинской стены КПП "Чарли" стал популярным туристическим местом.

Как отмечает издание, берлинцы много раз высказывали недовольство тем, что в этом месте торгуют фальшивыми фуражками Советской Армии, противогазами и кусками Берлинской стены.

Власти города решили превратить КПП в общественную площадь с официальным музеем холодной войны. В феврале пройдет голосование и будет утвержден график работ.