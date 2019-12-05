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Краснодарский край
2020-01-14T11:19+0300
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Кубань увеличит краевое финансирование при строительстве спортплощадок
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РИА Новости

Кубань увеличит краевое финансирование при строительстве спортплощадок

11:16 05.12.2019 (обновлено: 11:19 14.01.2020)
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил снизить нагрузку на муниципальные бюджеты при строительстве спортплощадок, сообщает пресс-служба администрации региона.
Уточняется, что вопросы оборудования спортобъектов и увеличения доли краевого софинансирования обсуждались на совещании под председательством главы края. Муниципалитеты Кубани участвуют в программе по строительству спортплощадок на условиях софинансирования с краем 60/40. Однако главы территорий сообщили, что это слишком большая нагрузка на местные бюджеты, отметили в ведомстве.
"Спортивные площадки максимально востребованы. Пропорцию софинасирования надо сдвинуть в сторону края, чтобы уменьшить расходы муниципалитетов. Большая часть средств на строительство спортплощадок должна выделяться из краевой казны", – сказал Кондратьев и поручил проработать эту тему министерству спорта.
Кроме того, участники совещания обсудили исполнение поручения главы края о строительстве и ремонте спортзалов в школах. В 2020 году будет продолжено строительство шести новых спортзалов, на это предусмотрено 120 миллионов рублей.
Вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец
4 декабря 2019, 23:31Краснодарский край
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По данным краевых властей, в 2019 году завершен капитальный ремонт 33 школьных спортзалов. На следующий год запланировано обновление 23 объектов, выделено 71,1 миллиона рублей.
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Краснодарский крайВениамин Кондратьев
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