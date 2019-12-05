Кубань увеличит краевое финансирование при строительстве спортплощадок

КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края . Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил снизить нагрузку на муниципальные бюджеты при строительстве спортплощадок, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что вопросы оборудования спортобъектов и увеличения доли краевого софинансирования обсуждались на совещании под председательством главы края. Муниципалитеты Кубани участвуют в программе по строительству спортплощадок на условиях софинансирования с краем 60/40. Однако главы территорий сообщили, что это слишком большая нагрузка на местные бюджеты, отметили в ведомстве.

"Спортивные площадки максимально востребованы. Пропорцию софинасирования надо сдвинуть в сторону края, чтобы уменьшить расходы муниципалитетов. Большая часть средств на строительство спортплощадок должна выделяться из краевой казны", – сказал Кондратьев и поручил проработать эту тему министерству спорта.

Кроме того, участники совещания обсудили исполнение поручения главы края о строительстве и ремонте спортзалов в школах. В 2020 году будет продолжено строительство шести новых спортзалов, на это предусмотрено 120 миллионов рублей.