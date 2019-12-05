В ДНР осудили идею Киева о смене переговорщиков от Донбасса

ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Идея Киева сменить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе является неприемлемой, их замена сделает бессмысленным сам процесс переговоров по урегулированию конфликта в Идея Киева сменить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе является неприемлемой, их замена сделает бессмысленным сам процесс переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе , считает депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский

Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев выступает за смену представителей ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу. По его словам, это должны быть люди, имеющие юридическое подтверждение, что могут представлять эти районы.

"Заявление Андрея Ермака категорически неприемлемо. Замена участников контактной группы на так называемых "экспертов" с подконтрольных Киеву территорий Донбасса делают бессмысленным сам процесс минских переговоров. Ведь основная задача минского процесса как раз состоит в том, чтобы стороны конфликта в Донбассе могли договориться об урегулировании конфликта дипломатическим путем", - сказал РИА Новости Бердичевский.

По его словам, такие заявления свидетельствуют о нежелании Киева вести переговоры "с легитимными представителями ДНР и ЛНР", представляющими интересы жителей республик.