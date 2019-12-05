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В ДНР осудили идею Киева о смене переговорщиков от Донбасса
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РИА Новости

В ДНР осудили идею Киева о смене переговорщиков от Донбасса

19:59 05.12.2019
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© Фото : Joint Forces Operation
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Идея Киева сменить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе является неприемлемой, их замена сделает бессмысленным сам процесс переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, считает депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев выступает за смену представителей ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу. По его словам, это должны быть люди, имеющие юридическое подтверждение, что могут представлять эти районы.
"Заявление Андрея Ермака категорически неприемлемо. Замена участников контактной группы на так называемых "экспертов" с подконтрольных Киеву территорий Донбасса делают бессмысленным сам процесс минских переговоров. Ведь основная задача минского процесса как раз состоит в том, чтобы стороны конфликта в Донбассе могли договориться об урегулировании конфликта дипломатическим путем", - сказал РИА Новости Бердичевский.
По его словам, такие заявления свидетельствуют о нежелании Киева вести переговоры "с легитимными представителями ДНР и ЛНР", представляющими интересы жителей республик.
Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего на контрольно-пропускном пункте в районе станицы Луганской
Вчера, 19:55
В ЛНР прокомментировали идею Киева сменить переговорщиков от Донбасса
"Уверен, что международные наблюдатели и представители Донецкой и Луганской народных республик не допустят подобных вольностей со стороны Украины, поскольку данный формат утвержден резолюцией Совета Безопасности ООН", - добавил Бердичевский.
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Владислав БердичевскийСитуация в ДНР и ЛНРАндрей ЕрмакЛНРДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийООНУкраинаВ мире
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