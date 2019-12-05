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Депутат Рады опасается срыва саммита в "нормандском формате"
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РИА Новости

Депутат Рады опасается срыва саммита в "нормандском формате"

19:21 05.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Вадим Рабинович. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что высказывания помощника президента страны Андрея Ермака о Донбассе перед встречей в "нормандском формате" свидетельствуют о возможном ее срыве.
Ранее Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита", который пройдет в Париже 9 декабря, у президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б", который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории.
"Сейчас я слушаю помощника президента страны, который говорит: если что, построим забор и отгородим Донецк и Луганск… Если перед "нормандским форматом" происходит такая вакханалия, явно не в помощь Зеленскому, тогда одно из двух – или нас готовят к срыву "нормандского формата", или определенные силы пытаются помешать Зеленскому договориться в этом формате", - сказал Рабинович в четверг в кулуарах Верховной рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеАндрей ЕрмакЛНРДНР"Нормандская четверка"Вадим РабиновичДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияПарижУкраинаВ мире
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