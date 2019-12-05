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В Совфеде оценили заявление Киева о плане "Б" по Донбассу
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РИА Новости

В Совфеде оценили заявление Киева о плане "Б" по Донбассу

19:10 05.12.2019 (обновлено: 20:14 05.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСгоревшая военная техника на дороге из Углегорска в Дебальцево, Украина
Сгоревшая военная техника на дороге из Углегорска в Дебальцево, Украина
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сенатор Владимир Джабаров назвал неконструктивным заявление киевских властей о плане "Б" по Донбассу.
Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что в случае отсутствия прогресса на саммите в "нормандском формате", киевские власти готовы изолировать Донбасс стеной.
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"Строить стену — это замораживать конфликт на многие годы. Причем я не уверен, что (это. — Прим. ред.) будет в пользу Киева. Потому что Донбасс — все-таки очень крупный промышленный регион <...>, и вряд ли он будет жить в состоянии некоей изоляции. Скорее всего, в этом случае, если Украина предложит такой вариант, у Донбасса могут появиться другие мысли, как развиваться дальше", — цитирует его RT.
Политик считает, что подобный сценарий может в итоге привести к окончательному отделению Донбасса от Украины.
Он также выразил надежду, что Ермак поделился своей личной точкой зрения, которую не разделяет президент Украины Владимир Зеленский.
Украинские военные
28 ноября, 15:01
Украина рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса
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Владимир ДжабаровРоссияАндрей ЕрмакЛНРДНРДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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