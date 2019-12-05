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Республика Дагестан
2019-12-05T18:48+0300
https://ria.ru/20191205/1562025102.html
В Дагестане в 2020 году планируется построить 25 ФАПов
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/111273/29/1112732918_0:139:3148:1910_1036x0_80_0_0_23527eb7c71a52ba826a5022c47fbacc.jpg
РИА Новости

В Дагестане в 2020 году планируется построить 25 ФАПов

18:48 05.12.2019
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкВид на дагестанский город Махачкала
Вид на дагестанский город Махачкала
© NewsTeam
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 5 дек – РИА Новости. В Дагестане сооружаются 20 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи нацпроекта "Здравоохранение", в следующем году планируется создание еще 25 ФАПов; эти данные были озвучены в ходе личного приема граждан главой республики Владимиром Васильевым в общественной приемной "Единой России".
С просьбой о создании ФАПа к Васильеву в ходе приема обратился житель отдаленного села Джули, Табасаранского района Дагестана. Фельдшерско-акушерский пункт там сегодня располагается в двух комнатах сельского клуба, не отвечающих лицензионным требованиям, сообщили в пресс-службе главы и правительства Дагестана.
Глава региона рекомендовал Минздраву РД рассмотреть возможность включения строительства ФАПа в Джули в план следующего года. Он также обратил внимание на необходимость обеспечить все ФАПы квалифицированными медицинскими кадрами.
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Республика ДагестанВладимир Васильев
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