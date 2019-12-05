В Дагестане в 2020 году планируется построить 25 ФАПов

С просьбой о создании ФАПа к Васильеву в ходе приема обратился житель отдаленного села Джули, Табасаранского района Дагестана. Фельдшерско-акушерский пункт там сегодня располагается в двух комнатах сельского клуба, не отвечающих лицензионным требованиям, сообщили в пресс-службе главы и правительства Дагестана.