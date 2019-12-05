В Дагестане в 2020 году планируется построить 25 ФАПов

МАХАЧКАЛА, 5 дек – РИА Новости. В Дагестане сооружаются 20 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи нацпроекта "Здравоохранение", в следующем году планируется создание еще 25 ФАПов; эти данные были озвучены в ходе личного приема граждан главой республики Владимиром Васильевым в общественной приемной "Единой России".
С просьбой о создании ФАПа к Васильеву в ходе приема обратился житель отдаленного села Джули, Табасаранского района Дагестана. Фельдшерско-акушерский пункт там сегодня располагается в двух комнатах сельского клуба, не отвечающих лицензионным требованиям, сообщили в пресс-службе главы и правительства Дагестана.
Глава региона рекомендовал Минздраву РД рассмотреть возможность включения строительства ФАПа в Джули в план следующего года. Он также обратил внимание на необходимость обеспечить все ФАПы квалифицированными медицинскими кадрами.