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Лавров призвал итальянских дипломатов поддержать диалог России и ЕС
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РИА Новости

Лавров призвал итальянских дипломатов поддержать диалог России и ЕС

18:25 05.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Итальянские дипломаты могли бы способствовать выстраиванию диалога между Россией и Евросоюзом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому информационному агентству "АСКАньюс".
Глава МИД РФ отметил, что сегодня на динамике взаимодействия России и ЕС негативно сказываются внешние факторы, прежде всего – "раскрученная бюрократией в Брюсселе – с подачи Вашингтона – санкционная спираль". "Нам известно, что в деловых, общественно-политических кругах Италии все громче высказываются в пользу возвращения к полноформатному сотрудничеству во всех областях. Полагаем, что итальянская дипломатия с ее весом и авторитетом могла бы способствовать оздоровлению ситуации в Европе, выстраиванию отношений между Россией и Евросоюзом на прагматичной, неконфронтационной основе", - сказал он.
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При этом Лавров заявил, что за годы пребывания на посту министра у него сложились деловые конструктивные отношения со всеми руководителями итальянской дипломатической службы. "Очень рассчитываю, что и с господином Луиджи Ди Майо у нас установятся хорошие профессиональные и личные контакты", - сказал он.
Лавров подчеркнул, что отличительной чертой российско-итальянского диалога является его традиционная устойчивость к колебаниям политической конъюнктуры.
"Мы успешно взаимодействовали как с левоцентристскими, так и правоцентристскими правительствами. С удовлетворением констатирую, что итальянская сторона, в свою очередь, также придерживается взвешенного и прагматичного подхода к развитию двусторонних связей, включая их экономическую составляющую. Все это приносит весомую практическую отдачу. Например, на территории нашей страны работают около 500 итальянских фирм и банковских организаций, и правительство Российской Федерации оказывает им необходимую поддержку", - заключил он.
После августовского правительственного кризиса в Италии "Движение 5 звезд" и Демпартия образовали новое правительство во главе с премьер-министром Джузеппе Конте. Новым главой МИД Италии стал лидер "Движения 5 звезд" 33-летний Луиджи Ди Майо. В предыдущем правительстве Джузеппе Конте он одновременно занимал должности вице-премьера, министра труда и министра экономического развития.
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