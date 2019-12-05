Лавров призвал итальянских дипломатов поддержать диалог России и ЕС

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Итальянские дипломаты могли бы способствовать выстраиванию диалога между Итальянские дипломаты могли бы способствовать выстраиванию диалога между Россией Евросоюзом , заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянскому информационному агентству "АСКАньюс"

Глава МИД РФ отметил, что сегодня на динамике взаимодействия России и ЕС негативно сказываются внешние факторы, прежде всего – "раскрученная бюрократией в Брюсселе – с подачи Вашингтона – санкционная спираль". "Нам известно, что в деловых, общественно-политических кругах Италии все громче высказываются в пользу возвращения к полноформатному сотрудничеству во всех областях. Полагаем, что итальянская дипломатия с ее весом и авторитетом могла бы способствовать оздоровлению ситуации в Европе, выстраиванию отношений между Россией и Евросоюзом на прагматичной, неконфронтационной основе", - сказал он.

При этом Лавров заявил, что за годы пребывания на посту министра у него сложились деловые конструктивные отношения со всеми руководителями итальянской дипломатической службы. "Очень рассчитываю, что и с господином Луиджи Ди Майо у нас установятся хорошие профессиональные и личные контакты", - сказал он.

Лавров подчеркнул, что отличительной чертой российско-итальянского диалога является его традиционная устойчивость к колебаниям политической конъюнктуры.

"Мы успешно взаимодействовали как с левоцентристскими, так и правоцентристскими правительствами. С удовлетворением констатирую, что итальянская сторона, в свою очередь, также придерживается взвешенного и прагматичного подхода к развитию двусторонних связей, включая их экономическую составляющую. Все это приносит весомую практическую отдачу. Например, на территории нашей страны работают около 500 итальянских фирм и банковских организаций, и правительство Российской Федерации оказывает им необходимую поддержку", - заключил он.