Китайская компания намерена вложить в экономику Верхневолжья $15 млн

ТВЕРЬ, 5 дек – РИА Новости. Китайская компания Jiangsu Qianmu Biotechnology Co., Ltd, как ожидается, примет участие в строительстве в Тверской области завода по производству мясных продуктов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, предварительная договоренность о строительстве предприятия достигнута в рамках бизнес-миссии делегации Верхневолжья в Китай.

"В настоящее время ведется работа по подбору земельных участков. Планируемый объем инвестиций – 15 миллионов долларов. В январе 2020 года запланирован визит делегации инвесторов в Тверскую область", - отметили в пресс-службе.

Ранее губернатор области Игорь Руденя заявлял, что в ближайшие годы необходимо увеличить количество субъектов предпринимательства в области практически на пять тысяч, что означает создание 35 тысяч новых рабочих мест. По словам главы региона, нужно обеспечить на территории региона развитие крупных инвестиционных проектов, которые дадут рабочие места во внебюджетной сфере, дополнительные налоговые отчисления.

Пресс-служба также сообщает, что компания "Волжский пекарь" успешно провела предварительные переговоры и презентовала свою продукцию, производственная компания "Орбита" провела переговоры с производителями титана и футеровочной резины о закупке сырья.

Кроме того, тверские производители провели переговоры с пятнадцатью компаниями провинции Цзянсу, в ходе которых достигнуты договоренности об экспорте деревянных домокомплектов и домокомплектов из термоструктурных панелей, об импорте строительных инструментов под собственным брендом.

Китайские ритейлеры из Шанхая и Нанкина заинтересовались коллекцией изделий из натурального меха высокого качества ООО "Зимос".