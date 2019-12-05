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Путин отметил уверенное развитие отношений с Монголией
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РИА Новости

Путин отметил уверенное развитие отношений с Монголией

17:27 05.12.2019 (обновлено: 17:37 05.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи
Владимир Путин и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил последовательное и весьма уверенное развитие отношений с Монголией, в прошлом году рост товарооборота составил 21%, за восемь месяцев этого года он вырос еще на 15%.
"Наши отношения последовательно и весьма успешно развиваются, в прошлом году рост товарооборота составил 21%, за первые восемь месяцев текущего года плюс еще 15", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Монголии Ухнагийном Хурэлсухом.
Он отметил, что отношения все больше диверсифицируются, это хороший показатель. "Здесь и продукция машиностроения, и сельское хозяйство, минеральные удобрения. Это, конечно, энергетика. "Газпром" начал поставки сжиженного природного газа, Роснефть 80% потребности в нефтепродуктах закрывает", - указал Путин.
Он добавил, что также есть поставки электроэнергии. "Что касается энергетики, то у нас есть и хорошие возможности к развитию, в том числе с участием третьих стран. Безусловно, мы готовы содействовать диалогу Монголии с Евразийским экономическим союзом", - сказал президент, добавив, что знает, что Монголия проявляла такой интерес.
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В то же время Хурэлсух передал "горячие" приветствия Путину от президента Монголии Халтмаагийна Баттулги. Он рассказал, что парламент страны недавно ратифицировал договор о дружеских отношениях с РФ и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
По словам монгольского премьера, он провел плодотворные переговоры с российским коллегой Дмитрием Медведевым. "Мы обсудили широкий круг вопросов наших двусторонних отношений и сотрудничества. А некоторые из тех вопросов, которые нуждались в решении, мы согласовали", - сказал он.
Премьер добавил, что на встрече с Медведевым обсуждались вопросы сотрудничества в энергетике, поставок нефтепродуктов, строительства газопровода. "По итогам моего визита были подписаны 12 документов, которые станут дальнейшей правовой основой сотрудничества. Эти документы были как межведомственного характера, так и между частными структурами", - заключил он.
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