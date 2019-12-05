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Путин пообщался с "Кохомским Дедом Морозом"
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РИА Новости

Путин пообщался с "Кохомским Дедом Морозом"

17:17 05.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения площадки проведения форума "Доброволец России"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения площадки проведения форума Доброволец России
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с "Кохомским Дедом Морозом" Владимиром Смирновым из Ивановской области, который планирует на волонтерских началах создать школу.
"В следующем году я бы хотел создать школу Деда Мороза Кохомского и всероссийский конкурс, если мне позволят возможности мои", - рассказал молодой человек на встрече волонтеров-лидеров с главой государства.
"Хорошо", - ответил Путин на просьбу поддержать эту инициативу. Он спросил у своего собеседника, как его зовут. "Меня зовут Смирнов Владимир Петрович", - ответил тот. "Владимир Петрович, молодец! Давай я тебя обниму", - обратился к нему президент и дружески похлопал по спине. "Кстати, это было одно из пожеланий детей - вас обнять", - поспешил рассказать Смирнов.
"Дед Мороз - ведь это кто? Это святой Николай. Он стал святым потому, что был очень добрым", - обратился Путин к аудитории.
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Молодой человек рассказал, что еще в 2002 году ему случайно пришла в голову идея создать свой социальный проект. Его попросили поздравить 30 детей с ДЦП из Кохмы с Новым годом. "Мы приехали и в тот момент, когда я увидел этих детишек на колясочках, когда они потянулись ручками ко мне, чтобы забрать подарок, со мной пытаться разговаривать, я понял, что этим буду заниматься", - рассказал Смирнов. Он добавил, что с тех пор появилась большая команда, куда входят логопеды, сурдопереводчики и другие специалисты.
На данный момент Кохомский Дед Мороз обходит около трех тысяч детей, причем не только в Ивановской области, но и в других регионах. "Самые сложные для меня точечные, я их называю последние выходы. На них я, бывает, летом прихожу", - признался собеседник президента.
Он рассказал, как недавно пришел к мальчику Леше Макарову с синдромом Прадера-Вилли. Мама ребенка сказала, что ее сын уже не может общаться ни с кем, однако мальчик шепнул своему сказочному гостю: "Дед Мороз, живи! Дед Мороз, я в тебя верю". "Леши через две недели не стало, но я очень хочу, чтобы его пожелание жить (исполнилось), чтобы в каждом городе такой Дед Мороз пришел к детям", - заключил Смирнов.
По стечению обстоятельств, когда Путин и волонтеры разбирали с елки желания-открытки с детскими мечтами, именно Владимиру Смирнову досталась открытка от имени Софьи Евдокимовой из Оренбургской области, которая мечтает приехать в Великий Устюг и познакомиться с Дедом Морозом.
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