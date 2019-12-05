"Трансмашхолдинг" привлечет экспертов для решения проблем инвалидов

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Компания " . Компания " Трансмашхолдинг " намерена привлечь в качестве экспертов общественные организации, объединяющие людей с инвалидностью, к работе по созданию в транспорте специальных устройств и оборудования для маломобильных пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Для этого "Трансмашхолдинг" в русле проводимой сегодня на государственном уровне работы по обеспечению доступности для инвалидов транспортных услуг, транспортных средств общего пользования и транспортной инфраструктуры, планирует подписать с такими организациями ряд соглашений.

Такое взаимодействие необходимо для максимальной адаптации мотор-вагонного подвижного состава, выпускаемого АО "Трансмашхолдинг" к нуждам разных категорий пассажиров. В частности, для того чтобы обеспечить максимально комфортные условия проезда маломобильным гражданам, а также с целью повысить комфорт и безопасность пассажирских перевозок на общественном рельсовом транспорте. Эти задачи требуют высокотехнических решений при разработке и производстве подвижного состава, а также экспертного мнения, которое поможет учесть потребности всех категорий пассажиров.

Именно поэтому в качестве экспертов при создании новой техники "Трансмашхолдинг" планирует привлекать представителей общественных организаций, знакомить пассажиров с ограниченными физическими возможностями с новыми конструктивными решениями, которые внедряются при производстве рельсового транспорта, проводить совместные информационные кампании для популяризации современного общественного транспорта.

"Трансмашхолдинг, как один из крупнейших в мире производителей подвижного состава для пассажирского рельсового транспорта, при создании новых образцов продукции уделяет исключительно большое внимание внедрению технических решений, которые позволяют обеспечить комфортабельность поездок для пассажиров с особыми потребностями, – заявил РИА Новости заместитель генерального директора компании Артем Леденев. - Современная техника, в зависимости от назначения, оснащается подъемниками, специальными купе для проезда инвалида и сопровождающего его лица, приспособленными санитарными модулями. Дверные проемы и проходы проектируются с учетом необходимости свободного проезда инвалидных колясок; в салонах оборудуются специальные места для их парковки. Надписи дублируются шрифтом Брайля; для информирования пассажиров широко используются голосовые сообщения. Трансмашхолдинг искренне заинтересован в дальнейшем совершенствовании конструкции подвижного состава и обеспечении комфорта в пути для пассажиров с особыми потребностями".

В компании особо отмечают, что производство подвижного состава базируется на отечественных разработках с учетом совместных исследований, которые позволяют совершенствовать выпускаемый рельсовый транспорт. Так, накануне "Тверской вагоностроительный завод" (входит в состав "Трансмашхолдинга") получил сертификат соответствия на штабной вагон (модель 61-4529) с новыми решениями для пассажиров с ограниченными возможностями. В этом вагоне спроектировано расширенное купе для людей с ограниченными возможностями: в нем располагаются не два, а четыре места (два – для инвалидов и два – для сопровождающих их лиц). К тому же это специализированное купе теперь имеет индивидуальный аварийный выход с надувным спуском. Туалетная комната вагона оборудована душем. Для посадки и высадки маломобильных пассажиров из вагона предусмотрено специальное подъемное устройство.

© Фото : предоставлено Трансмашхолдингом Штабной вагон модели 61-4529 с новыми решениями для маломобильных пассажиров © Фото : предоставлено Трансмашхолдингом Штабной вагон модели 61-4529 с новыми решениями для маломобильных пассажиров

"Общероссийское объединение пассажиров плотно взаимодействует с компанией "Трансмашхолдинг". У нас подписано соглашение о совместной работе. Мы участвуем как в приемке вагонов, так и в их разработке. Более того, на площадке нашей организации создано сообщество – отдельная рабочая группа, в которую входят слабослышащие, слабовидящие и инвалиды-колясочники, которые дают свою оценку производимому транспорту. И мы планируем выстраивать совместную работу с компанией по учету предложений данной категории граждан при разработке новых вагонов. При этом для нас важно, чтобы они были удобны всем пассажирам", – сказал в комментарии РИА Новости председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По его мнению, поезда, которые были разработаны с учетом нужд маломобильных пассажиров – в частности, это состав "Иволга" для МЦД, низкопольные трамваи "Витязь-Москва", являются наиболее комфортными из существующих в России на сегодняшний день (напомним, в салонах данных моделей легко проезжает коляска или велосипед, предусмотрены места для парковки, есть мягкие панели, на которые можно облокотиться; пассажиры не толпятся в проходах и возле выходов).

"Иволги" хороши и для проезда маломобильных граждан, и для пассажиров с колясками, и для людей пожилого возраста. Эти поезда ориентированы на запросы населения с учетом всех тех требований, что мы высказывали. Это не только низкий пол и широкие двери, но и наличие розеток, пеленального столика в туалете, возможность поставить велосипед, подключиться к Wi-Fi, зарядить гаджет через USB-разъем. Все эти тонкости и нюансы обеспечивают людям комфортность проезда", - подчеркнул Зотов.