Почти 190 сирот получили жилье в Волгоградской области в 2019 году

ВОЛГОГРАД, 5 дек - РИА Новости. Почти 190 детей-сирот в Волгоградской области получили собственное жилье с начала 2019 года, еще около 160 получат до конца декабря, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
"С начала 2019 года в волгоградском регионе 189 детей-сирот уже стали новоселами - еще 161 человек получит ключи от собственного жилья до конца декабря", - говорится в сообщении.
Отмечается, что квартиры для детей-сирот, в основном, приобретают в новостройках, главные требования - чтобы в жилье были кухонные плиты, сантехника, приборы учета и отделка. По информации администрации, Волгоградская область в последние два года перевыполняет целевой показатель, установленный Минпросвещения России. Так, в 2018 году при плане 174 человека жилье получили 395 детей-сирот, в этом году плановый показатель- 175 человек - также перевыполнен.
По данным пресс-службы, с 2013 года, когда полномочия по обеспечению жильем детей-сирот были переданы регионам, в Волгоградской области квартиры получили свыше 1,4 тысячи человек, при этом потребность в жилье остается высокой. Как отмечает администрация, ежегодно в очередь встают 500 человек, поэтому губернатор Андрей Бочаров вышел с инициативой о создании специальной госпрограммы, которая бы объединила федеральный центр и регионы в решении проблемы.