РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волгоградская область - шапка
Волгоградская область
2019-12-05T17:11+0300
https://ria.ru/20191205/1562020375.html
Почти 190 сирот получили жилье в Волгоградской области в 2019 году
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40878/91/408789151_0:160:3075:1890_1036x0_80_0_0_0bdf8a07310646e6435a2315ca705856.jpg
РИА Новости

Почти 190 сирот получили жилье в Волгоградской области в 2019 году

17:11 05.12.2019
13
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВолгоград
Волгоград
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Волгоград. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 5 дек - РИА Новости. Почти 190 детей-сирот в Волгоградской области получили собственное жилье с начала 2019 года, еще около 160 получат до конца декабря, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
"С начала 2019 года в волгоградском регионе 189 детей-сирот уже стали новоселами - еще 161 человек получит ключи от собственного жилья до конца декабря", - говорится в сообщении.
Отмечается, что квартиры для детей-сирот, в основном, приобретают в новостройках, главные требования - чтобы в жилье были кухонные плиты, сантехника, приборы учета и отделка. По информации администрации, Волгоградская область в последние два года перевыполняет целевой показатель, установленный Минпросвещения России. Так, в 2018 году при плане 174 человека жилье получили 395 детей-сирот, в этом году плановый показатель- 175 человек - также перевыполнен.
По данным пресс-службы, с 2013 года, когда полномочия по обеспечению жильем детей-сирот были переданы регионам, в Волгоградской области квартиры получили свыше 1,4 тысячи человек, при этом потребность в жилье остается высокой. Как отмечает администрация, ежегодно в очередь встают 500 человек, поэтому губернатор Андрей Бочаров вышел с инициативой о создании специальной госпрограммы, которая бы объединила федеральный центр и регионы в решении проблемы.
Школа
6 ноября, 14:33
В Волгоградской области открыли сельскую школу на 340 учеников
000000
Обсудить 0
Волгоградская областьМинпросвещенияАндрей БочаровВолгоградВолгоградская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев заявил о продолжении поддержки уязвимых категорий населения
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев назвал развитие России в 2019 году успешным
Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде ОНФ проверил благоустройство пляжа Гребного канала
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля
Союз автошкол России прокомментировал отмену "площадки" на экзамене
Ульяновск. Архивное фото
Международный театральный фестиваль стартует в Ульяновске
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью журналистам российских телеканалов
Медведев заявил о незначительном росте реальных доходов россиян
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
Медведев: необходимы международные соглашения в сфере авторских прав
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Лавров и глава МИД Словакии обсудили отношения России с ЕС и НАТО
Москва
В России количество погибших в ДТП уменьшилось на 9%
Коллекция комиксов
На ярмарке non/fiction появился раздел комиксов
Торжественное открытие памятника непобедимому адмиралу, святому праведному воину Федору Ушакову в городе Темников
В Мордовии открыли памятник адмиралу Ушакову
Глава Удмуртии Александр Бречалов
Удмуртия получит миллиард рублей на развитие сел
Врач
В Удмуртии открыли кабинеты для социальной помощи беременным
Президент РФ Владимир Путин во время посещения площадки проведения форума Доброволец России
Путин пообщался с "Кохомским Дедом Морозом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Корабль "Прогресс МС-13" с новогодними подарками отправится к МКС
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
Лента новостейМолния