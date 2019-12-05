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Нижегородская область
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В Нижнем Новгороде ОНФ проверил благоустройство пляжа Гребного канала
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде ОНФ проверил благоустройство пляжа Гребного канала

17:02 05.12.2019
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© РИА Новости / Роман ВладимировНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Роман Владимиров
Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта провели рейд на Гребной канал в Нижнем Новгороде, где до сих пор продолжаются работы по благоустройству пляжа, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
Комплексным благоустройством Гребного канала по контракту с городской администрацией Нижнего Новгорода занимается московская компания. В соответствии с проектом, здесь должны появиться терраса, объекты озеленения, скамейки, урны и информационные стенды – комфортная благоустроенная зона отдыха. Сначала предполагалось, что работы завершатся летом, потом сроки сдачи перенесли на октябрь.
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"Как и жители Нижнего Новгорода, общественники обеспокоены задержкой работ по благоустройству Гребного канала в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". Сроки все вышли. Сейчас декабрь, выпал снег, а дело, как мы увидели во время рейда, очень далеко до завершения. Строители еще работают над возведением павильона. До скамеек, дорожек и урн еще не дошло", - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Борис Караганов.
По словам представителя подрядной организации, все работы будут завершены в декабре. После обустройства павильона строители займутся бетонированием дорожек и установкой скамеек. Однако, по мнению экспертов ОНФ, качество такого благоустройства может быть ниже заявленного, поскольку уже началась зима.
"Существуют системные проблемы в этой сфере. Аналогичные случаи нередки не только в Нижнем Новгороде, но и в других городах региона - Сарове, Сергаче... Именно поэтому Народный фронт намерен обратиться в правительство Нижегородской области с предложением разработать четкую систему ответственности – дисциплинарной, финансовой - за срыв сроков или неудовлетворительное качество работы в рамках национального проекта. И чиновники, и подрядчики должны это понимать. Иначе мы так и будем достраивать парки, пляжи и детские площадки в декабре", - подытожил Караганов.
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