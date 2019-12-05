В Нижнем Новгороде ОНФ проверил благоустройство пляжа Гребного канала

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Эксперты Эксперты Общероссийского народного фронта провели рейд на Гребной канал в Нижнем Новгороде , где до сих пор продолжаются работы по благоустройству пляжа, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Комплексным благоустройством Гребного канала по контракту с городской администрацией Нижнего Новгорода занимается московская компания. В соответствии с проектом, здесь должны появиться терраса, объекты озеленения, скамейки, урны и информационные стенды – комфортная благоустроенная зона отдыха. Сначала предполагалось, что работы завершатся летом, потом сроки сдачи перенесли на октябрь.

"Как и жители Нижнего Новгорода, общественники обеспокоены задержкой работ по благоустройству Гребного канала в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". Сроки все вышли. Сейчас декабрь, выпал снег, а дело, как мы увидели во время рейда, очень далеко до завершения. Строители еще работают над возведением павильона. До скамеек, дорожек и урн еще не дошло", - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Борис Караганов.

По словам представителя подрядной организации, все работы будут завершены в декабре. После обустройства павильона строители займутся бетонированием дорожек и установкой скамеек. Однако, по мнению экспертов ОНФ, качество такого благоустройства может быть ниже заявленного, поскольку уже началась зима.