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Спорт круглый год: в Брянской области открылся физкультурный центр
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РИА Новости

Спорт круглый год: в Брянской области открылся физкультурный центр

17:02 05.12.2019 (обновлено: 20:05 05.12.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевУчитель физкультуры осматривает новый спортзал
Учитель физкультуры осматривает новый спортзал
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Жители города Стародуб в Брянской области теперь смогут играть в мини-футбол и хоккей круглый год: там построили современный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.
Центр оснащен беговыми дорожками, хоккейным кортом и трибуной на 100 мест. На его территории под открытым небом также размещены брусья с упорами для отжиманий, шведская стенка, турник и комплект оборудования для функционального тренинга. Предполагается, что зимой площадки будут переоборудованы для занятий зимними видами спорта.
Объект построен в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография". По данным местных властей, в области откроют еще 11 аналогичных спортивных площадок. На строительство и оснащение нового спортивного центра было направлено более 34 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального правительства.
В 2019 году в Брянской области уже проведено более 400 физкультурных мероприятий регионального и всероссийского уровня с общим охватом участников более 40 тысяч человек.
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