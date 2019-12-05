Спорт круглый год: в Брянской области открылся физкультурный центр

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Жители города Стародуб в Брянской области теперь смогут играть в мини-футбол и хоккей круглый год: там построили современный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

Центр оснащен беговыми дорожками, хоккейным кортом и трибуной на 100 мест. На его территории под открытым небом также размещены брусья с упорами для отжиманий, шведская стенка, турник и комплект оборудования для функционального тренинга. Предполагается, что зимой площадки будут переоборудованы для занятий зимними видами спорта.

Объект построен в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография". По данным местных властей, в области откроют еще 11 аналогичных спортивных площадок. На строительство и оснащение нового спортивного центра было направлено более 34 миллионов рублей, сообщается на сайте регионального правительства