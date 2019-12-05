Международный театральный фестиваль стартует в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 5 дек – РИА Новости. Международный театральный фестиваль "История Государства Российского. Отечество и судьбы", стартующий в четверг в Ульяновске, наряду с постановками отечественных трупп, покажет спектакли театров из Лондона, Тель-Авива, Минска и Донецка, сообщает региональная пресс-служба.

Фестиваль откроется спектаклем Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова "Веселый солдат" по прозе Виктора Астафьева - на главной сцене Ульяновского драматического театра имени Ивана Гончарова. За восемь дней (с 5 по 12 декабря) зрители увидят 13 спектаклей, так или иначе посвященных истории России.

В числе российских участников свои постановки на фестивале покажут театры из Москвы, Владимира, Кирова, Пензы, Димитровграда, Уфы и хозяева смотра – артисты Ульяновского драмтеатра.

Лондонский русский театр Xameleon привез на смотр спектакль "Записки сумасшедших" по повести Николая Гоголя и дневникам Петра Чайковского. Израильская труппа "Товарищество актеров" покажет документальную драму "У войны не женское лицо" по книге Светланы Алексиевич. Любовную комедию с песнями и стихами "Барышня-крестьянка" приготовили для зрителей артисты Донецкого академического музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна.

Сразу три спектакля программы будет связано с именем знаменитого земляка ульяновцев – русского писателя и критика Ивана Гончарова. Лирическую трагикомедию "ОбломOFF" покажет Национальный академический драматический театр имени Горького (Минск), с постановками "Обломов-Штольц. Транзит" и "В Японию под парусом Паллады" выступит Молодежный театр Ульяновской области.

В программу смотра также вошел спектакль, удостоенный специальной премии российского национального фестиваля "Золотая маска", - "Зулейха открывает глаза" Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури.