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Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
2019-12-05T17:01+0300
https://ria.ru/20191205/1562019611.html
Международный театральный фестиваль стартует в Ульяновске
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РИА Новости

Международный театральный фестиваль стартует в Ульяновске

16:57 05.12.2019 (обновлено: 17:01 05.12.2019)
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© Фото : BerserkerusУльяновск. Архивное фото
Ульяновск. Архивное фото
© Фото : Berserkerus
УЛЬЯНОВСК, 5 дек – РИА Новости. Международный театральный фестиваль "История Государства Российского. Отечество и судьбы", стартующий в четверг в Ульяновске, наряду с постановками отечественных трупп, покажет спектакли театров из Лондона, Тель-Авива, Минска и Донецка, сообщает региональная пресс-служба.
Фестиваль откроется спектаклем Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова "Веселый солдат" по прозе Виктора Астафьева - на главной сцене Ульяновского драматического театра имени Ивана Гончарова. За восемь дней (с 5 по 12 декабря) зрители увидят 13 спектаклей, так или иначе посвященных истории России.
В числе российских участников свои постановки на фестивале покажут театры из Москвы, Владимира, Кирова, Пензы, Димитровграда, Уфы и хозяева смотра – артисты Ульяновского драмтеатра.
Лондонский русский театр Xameleon привез на смотр спектакль "Записки сумасшедших" по повести Николая Гоголя и дневникам Петра Чайковского. Израильская труппа "Товарищество актеров" покажет документальную драму "У войны не женское лицо" по книге Светланы Алексиевич. Любовную комедию с песнями и стихами "Барышня-крестьянка" приготовили для зрителей артисты Донецкого академического музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна.
Ульяновск
4 декабря, 16:47Ульяновская область
Ульяновская область ждет претендентов на литпремию имени Гончарова
Сразу три спектакля программы будет связано с именем знаменитого земляка ульяновцев – русского писателя и критика Ивана Гончарова. Лирическую трагикомедию "ОбломOFF" покажет Национальный академический драматический театр имени Горького (Минск), с постановками "Обломов-Штольц. Транзит" и "В Японию под парусом Паллады" выступит Молодежный театр Ульяновской области.
В программу смотра также вошел спектакль, удостоенный специальной премии российского национального фестиваля "Золотая маска", - "Зулейха открывает глаза" Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури.
Хозяева смотра также покажут спектакль "Поздняя любовь" по пьесе Александра Островского.
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Ульяновская областьТеатрКультураСергей БезруковОбществоУльяновск
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