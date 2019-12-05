ЦОДД посоветовал московским водителям отказаться от поездок на машине

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москвичам-автомобилистам рекомендовано отказаться от поездок на машине в четверг вечером в связи с погодными условиями, мелкими авариями и локальными ограничениями движения, сообщает столичный Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
"С движением в городе сложновато. Моросящий дождь, мелкие аварии, ремонт + локальные ограничения. Поэтому лучше всего отказаться от поездок на машине", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что пробки в 9 баллов прогнозируются в Москве третий день подряд, в течение дня дорожная ситуация оценивалась в 7-8 баллов, следует из данных аналитического сервиса "Яндекс. Пробки".