Память советских воинов почтили в Московской области

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сегодня отмечают День воинской славы России. Это дата связана с началом контрнаступления советских войск против немецко-фашистской армии в битве под Москвой в 1941 году. Ветераны, юнармейцы и делегация областного правительства почтили память советских солдат. Об этом сообщил телеканал Сегодня отмечают День воинской славы России. Это дата связана с началом контрнаступления советских войск против немецко-фашистской армии в битве под Москвой в 1941 году. Ветераны, юнармейцы и делегация областного правительства почтили память советских солдат. Об этом сообщил телеканал "360"

Ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы и члены областного правительства собрались в музее техники Вадима Задорожного в Архангельском. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал ветеранов и подчеркнул, что такие встречи крайне важны для подрастающего поколения.

"Сегодня торжественный день ‒ мы отмечаем начало контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Для Подмосковья это событие имеет особый смысл ‒ именно на нашей земле начались первые победы", ‒ сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.

Гостям показали трейлер фильма "Подольские курсанты", продюсером которого стал Игорь Угольников, а одну из главных ролей сыграл Сергей Безруков. Фильм рассказывает о подвиге молодых ребят в 1941 году.

Воробьев выразил надежду, что в День Победы состоится достойная премьера, и о героизме подольских курсантов узнают миллионы людей.

"Немцы держались до начала декабря, а потом пошло контрнаступление. За день войска прошли 60 километров до города Рогачево. И мы победили!" ‒ поделился воспоминаниями участник Великой Отечественной войны 94-летний Дмитрий Иванович Куликов.