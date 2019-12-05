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Новости Подмосковья
2019-12-05T16:44+0300
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Память советских воинов почтили в Московской области
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РИА Новости

Память советских воинов почтили в Московской области

16:44 05.12.2019
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© РИА Новости / Денис ГришкинМогила Неизвестного солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду
© РИА Новости / Денис Гришкин
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Сегодня отмечают День воинской славы России. Это дата связана с началом контрнаступления советских войск против немецко-фашистской армии в битве под Москвой в 1941 году. Ветераны, юнармейцы и делегация областного правительства почтили память советских солдат. Об этом сообщил телеканал "360".
Ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы и члены областного правительства собрались в музее техники Вадима Задорожного в Архангельском. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал ветеранов и подчеркнул, что такие встречи крайне важны для подрастающего поколения.
"Сегодня торжественный день ‒ мы отмечаем начало контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Для Подмосковья это событие имеет особый смысл ‒ именно на нашей земле начались первые победы", ‒ сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.
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Гостям показали трейлер фильма "Подольские курсанты", продюсером которого стал Игорь Угольников, а одну из главных ролей сыграл Сергей Безруков. Фильм рассказывает о подвиге молодых ребят в 1941 году.
Воробьев выразил надежду, что в День Победы состоится достойная премьера, и о героизме подольских курсантов узнают миллионы людей.
"Немцы держались до начала декабря, а потом пошло контрнаступление. За день войска прошли 60 километров до города Рогачево. И мы победили!" ‒ поделился воспоминаниями участник Великой Отечественной войны 94-летний Дмитрий Иванович Куликов.
Также Андрей Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемония приурочена к 78-й годовщине начала советского контрнаступления под Москвой.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область
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