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Путин предложил название для системы контроля ОНФ за обращениями
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РИА Новости

Путин предложил название для системы контроля ОНФ за обращениями

16:30 05.12.2019 (обновлено: 16:52 05.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на закрытии форума "Доброволец России"
Президент РФ Владимир Путин на закрытии форума Доброволец России
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин на закрытии форума "Доброволец России"
СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил назвать назвать новую систему контроля ОНФ за обращениями граждан, поступивших на "прямую линию", "Прямая линия. Продолжение".
Президенту в четверг представили новый формат обработки обращений, поступивших на "прямую линию" в 2019 году. Система мониторинга за выполнением обращений была представлена Общероссийским народным фронтом на Международном форуме добровольцев в Сочи.
Представители ОНФ попросили у президента совета о названии новой системы.
"Типа "Продолжение "прямой линии"? Вы же реально этим и занимаетесь. "Прямая линия. Вторая серия", - предложил Путин, но остановился на варианте "Прямая линия. Продолжение".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в Гостином дворе. 7 июня 2018
20 июня, 00:04Прямая линия с Владимиром Путиным
Итоги "прямых линий" Владимира Путина
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Общероссийский народный фронтВладимир ПутинРоссияОбщество
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