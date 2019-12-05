Путин предложил название для системы контроля ОНФ за обращениями

СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил назвать назвать новую систему контроля ОНФ за обращениями граждан, поступивших на "прямую линию", "Прямая линия. Продолжение".
Президенту в четверг представили новый формат обработки обращений, поступивших на "прямую линию" в 2019 году. Система мониторинга за выполнением обращений была представлена Общероссийским народным фронтом на Международном форуме добровольцев в Сочи.
Путин придумал новый формат - "Прямая линия. Продолжение" pic.twitter.com/4VZ2YwieDu— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 декабря 2019 г.
Представители ОНФ попросили у президента совета о названии новой системы.
"Типа "Продолжение "прямой линии"? Вы же реально этим и занимаетесь. "Прямая линия. Вторая серия", - предложил Путин, но остановился на варианте "Прямая линия. Продолжение".