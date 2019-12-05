Жителя Москвы осудили за нападение на полицейского в Краснодаре

СОЧИ, 5 дек – РИА Новости. Суд в Краснодаре приговорил жителя Москвы, который пьяным напал на полицейского в аэропорту, к двум с половиной годам условно с испытательным сроком два года, сообщает УТ МВД России по ЮФО.
По данным ведомства, в мае в международном аэропорту Краснодара полицейские вели пьяного 43-летнего жителя Москвы на медицинское освидетельствование, так как он уже совершил административное правонарушение. В кабинете наркологического диспансера мужчина несколько раз ударил ногой полицейского. В отношении москвича было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".
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"Он признан виновным в совершении преступления. Приговором Октябрьского районного суда Краснодара ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.