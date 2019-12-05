Жителя Москвы осудили за нападение на полицейского в Краснодаре

По данным ведомства, в мае в международном аэропорту Краснодара полицейские вели пьяного 43-летнего жителя Москвы на медицинское освидетельствование, так как он уже совершил административное правонарушение. В кабинете наркологического диспансера мужчина несколько раз ударил ногой полицейского. В отношении москвича было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".