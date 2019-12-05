Конференция, посвященная диагностике и лечению орфанных заболеваний

Участники-модераторы:
- президент Союза педиатров России, академик РАН Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- президент Ассоциации медицинских генетиков, член-корреспондент РАН Сергей КУЦЕВ.
Мероприятие пройдет в режиме онлайн-трансляции, в которой смогут принять участие педиатры, генетики и врачи других специальностей, предварительно зарегистрировавшись по адресу: http://ormiz.ru/rarecase/#registration
В ходе конференции будут обсуждены актуальные вопросы диагностики и терапии редких заболеваний, включая неонатальный скрининг, орфанную настороженность, дифференциальную диагностику и клинические случаи мукополисахаридоза различных типов, гипофосфатазии, фенилкетонурии, ДЛКЛ и других заболеваний.
Мероприятие организовано Общественной организацией "Союз педиатров России", Ассоциацией медицинских генетиков России, Обществом по развитию медицины и здравоохранения.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- президент Союза педиатров России, академик РАН Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА;
- президент Ассоциации медицинских генетиков, член-корреспондент РАН Сергей КУЦЕВ.
Мероприятие пройдет в режиме онлайн-трансляции, в которой смогут принять участие педиатры, генетики и врачи других специальностей, предварительно зарегистрировавшись по адресу: http://ormiz.ru/rarecase/#registration
В ходе конференции будут обсуждены актуальные вопросы диагностики и терапии редких заболеваний, включая неонатальный скрининг, орфанную настороженность, дифференциальную диагностику и клинические случаи мукополисахаридоза различных типов, гипофосфатазии, фенилкетонурии, ДЛКЛ и других заболеваний.
Мероприятие организовано Общественной организацией "Союз педиатров России", Ассоциацией медицинских генетиков России, Обществом по развитию медицины и здравоохранения.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/