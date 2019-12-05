В Мордовии росгвардейцы спасли попавшего в ДТП водителя

Утром в четверг по дороге на службу старшие офицеры управления Росгвардии по Мордовии стали свидетелями аварии. Из-за плохих погодных условий отечественный автомобиль, водитель которого не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в световую опору.

"Оценив опасность ситуации, подполковник Юрий Герасимов, майоры Владимир Коромыслов и Дмитрий Барыкин поспешили на помощь, сообщив о случившемся в дежурную часть полиции и вызвав на место бригаду "скорой" и спасателей. Ситуацию осложняло то, что машина была деформирована настолько, что ее водитель не мог выбраться наружу. До прибытия экстренных служб офицеры Росгвардии разблокировали двери искореженного автомобиля. Зажатый панелью машины мужчина находился в состоянии шока. Военнослужащие помогли ему выбраться из салона и оказали необходимую доврачебную помощь", - говорится в сообщении.