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В Мордовии росгвардейцы спасли попавшего в ДТП водителя
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РИА Новости

В Мордовии росгвардейцы спасли попавшего в ДТП водителя

16:13 05.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии в Мордовии спасли водителя из покореженного в ДТП автомобиля и помогли продержаться до приезда врачей, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Утром в четверг по дороге на службу старшие офицеры управления Росгвардии по Мордовии стали свидетелями аварии. Из-за плохих погодных условий отечественный автомобиль, водитель которого не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в световую опору.
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"Оценив опасность ситуации, подполковник Юрий Герасимов, майоры Владимир Коромыслов и Дмитрий Барыкин поспешили на помощь, сообщив о случившемся в дежурную часть полиции и вызвав на место бригаду "скорой" и спасателей. Ситуацию осложняло то, что машина была деформирована настолько, что ее водитель не мог выбраться наружу. До прибытия экстренных служб офицеры Росгвардии разблокировали двери искореженного автомобиля. Зажатый панелью машины мужчина находился в состоянии шока. Военнослужащие помогли ему выбраться из салона и оказали необходимую доврачебную помощь", - говорится в сообщении.
Во избежание возгорания они открыли капот автомобиля и отключили от питания аккумулятор. Росгвардейцы оставались на месте ДТП до прибытия спасателей и скорой медицинской помощи.
"Благодаря грамотным и своевременным действиям военнослужащих удалось избежать возможных трагических последствий аварии", - подчеркивается в сообщении.
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МордовияРосгвардияРоссияПроисшествия
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